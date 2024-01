Nie zauważył innego auta i dachował na Radomskiej

W środę (31 stycznia), około godziny 12, na ulicy Radomskiej doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Jeden z nich dachował. Zobacz zdjęcia.

Jak informuje policja, 73-letni mężczyzna kierujący osobową toyotą corollą jechał ulicą Radomską od strony trasy Unii Europejskiej. Uderzył w zaparkowaną częściowo na chodniku toyotę avensis w której znajdowała się kobieta.

Auto mężczyzny w wyniku zderzenia dachowało. Kobieta decyzją ratowników została przewieziona do szpitala na dalsze badania. 73-latkowi nic się nie stało. Nie był w stanie wyjąsnić, jak doszło do zdarzenia. Tłumaczył się, że nie widział zaparkowanego pojazdu. Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy i podjęła decyzję o niekaraniu go na miejscu. Zamiast tego został skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

Zarówno mężczyzna jak i kobieta, biorący udział w zdarzeniu, byli trzeźwi. W czasie trwania pracy służb ruch w tym miejscu był utrudniony.





fot. Mikołaj Sobczak