Nowa ścieżka leśnej terapii już otwarta

- Nastała kalendarzowa wiosna więc, zapraszamy wszystkich do lasu. Z tej okazji przygotowaliśmy dla mieszkańców Elbląga i okolic oraz odwiedzających nasze lasy turystów, nową atrakcję – Ścieżkę Terapii Leśnej, której celem jest zadbanie o nasze zdrowie zarówno psychiczne, jak i fizyczne - mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. Zdjęcia.

Nasza nowa ścieżka pod nazwą „Terapia Leśna w Krainie Buka” pomoże każdemu zainteresowanemu uważnym spacerem z zanurzeniem wszystkich zmysłów w leśnej atmosferze.

- Terapia leśna to metoda umocowana w licznych badaniach naukowych, opierająca się na wielopłaszczyznowym kontakcie człowieka ze środowiskiem leśnym. Terapia leśna działa jako profilaktyka medyczna, wspomaganie leczenia oraz rehabilitacja. Może składać się z różnych praktyk i aktywności. Terapia leśna angażuje i uwrażliwia zmysły. Nasz dotyk, wzrok, węch, smak, czucie wyobrażeniowe – wszystko to w lesie nabiera nowego, terapeutycznego wymiaru, pozwala na odnowienie lub pogłębienie naszych więzi z przyrodą, relaksuje, daje odpocząć „głowie”, sprzyja powrotom do zdrowia fizycznego i psychicznego. Kontakt z naturą obniża poziom hormonów stresu, obniża lub normalizuje ciśnienie tętnicze, wpływa korzystnie na działania przywspółczulnego układu nerwowego, obniża poziom glukozy we krwi, łagodzi depresję, stany napięcia, poprawia nastrój. Stajemy się uważniejsi na otoczenie i nas samych, a przez to życzliwsi i współczujący - tłumaczy Marzena Żachowska z Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej

Ścieżka powstała w wyniku współpracy Nadleśnictwa Elbląg z Polskim Towarzystwem Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej oraz Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej. Jest to kolejna ciekawa propozycja naszego nadleśnictwa dla turystów i mieszkańców na spędzanie wolnego czasu na łonie natury w lesie.

- Przewodnikiem naszej leśnej terapii po wszystkich punktach ścieżki jest Marzena Żachowska, elblążanka i członkini Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej, która dzięki kodom QR zamieszczonych na słupkach, przy użyciu telefonu, przeprowadzi nas przez wszystkie etapy uważnego spaceru. Ścieżka została tak przygotowana aby minimalnie zaingerować w otoczenie dla tego zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, dzięki któremu tablice nie rozpraszają naszej uwagi w lesie – opowiada Jan Piotrowski.

Wejście na ścieżkę zostało oznaczone symboliczną bramą w postaci liścia, wykonaną przez Mikołaja Dębickiego ucznia Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Aby dotrzeć na ścieżkę należy udać się na parking znajdujący pomiędzy Kamionkiem Wielkim, a Nadbrzeżem( ok. 10 km. za Elblągiem w stronę miejscowości Kadyny), przy drodze wojewódzkiej 503 (lokalizacja: bit.ly/OtwarcieŚcieżkiLokalizacja).

Ścieżka jest otwarta i dostępna dla każdego, a informacja o ścieżce dostępna jest także na stronie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Zapraszamy do lasu.