Oflagują zakład, ale będą pracować. Co dalej ze strajkiem w EPWiK?

"Bezpieczeństwo mieszkańców w kwestii dostaw wody i odprowadzania ścieków nie jest zagrożone" - informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. Porozumienie polega na tym, że strajkujący oflagują zakład, otrzymają jednorazową wypłatę w wysokości 300 zł, będą jednak nadal świadczyć pracę.

Dzięki podpisanemu dziś (29 maja) porozumieniu przez prezesa EPWiK Marka Misztala i przedstawiciela Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Usług, w najbliższy poniedziałek, 3 czerwca pracownicy EPWiK oflagują jedynie zakład i będą świadczyć wszystkie usługi na rzecz mieszkańców.

Zawarte porozumienie gwarantuje jednorazową wypłatę w kwocie 300 zł brutto każdemu pracownikowi spółki do dnia 31 maja 2024 r. Prezes EPWiK zadeklarował również, że po zatwierdzeniu nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków czyli po 13 października 2024, strony przystąpią do rozmów na temat wartościowania stanowisk pracy w celu weryfikacji nierówności płacowych oraz do rozmów na temat dodatku stażowego.

- Cieszę się, że strony doszły do porozumienia, dzięki czemu nie ma zagrożenia przerwania dostaw wody i odprowadzania ścieków. Dziękuję związkowcom za odpowiedzialne podejście. Myślę, że zgodnie z deklaracjami, które padły na niedzielnym spotkaniu, pokazuje to, że jesteśmy otwarci na dialog i obie strony dążą do jak najszybszego rozwiązania tego sporu. Oczywiście pozostałe moje deklaracje są aktualne - podkreśla prezydent Elbląga Michał Missan.

Przypomnijmy. Prezydent zadeklarował sprawdzenie, czy w pozostałych spółkach miejskich wypłacany jest dodatek stażowy oraz analizę wynagrodzeń w tego typu spółkach w innych samorządach, a także przeprowadzenie audytu zewnętrznego w EPWiK. Aktualnie zostały wysłane zapytania o rozeznanie cenowe do firm audytorskich. Do 5 czerwca czekamy na odpowiedzi.

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga

Od redakcji:

