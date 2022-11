Pokaż zdjęcia elblążan i opowiedz swoje elbląskie historie sprzed lat! (Elbląskie Archiwum Foto)

Elbląskie Archiwum Foto - to cykl, w którym pokazujemy dawny Elbląg i elblążan sprzed lat - dzięki zdjęciom naszych Czytelników. W tym artykule zestawiamy dotychczasowe odcinki tej serii.

Jak wyglądało miasto i jego mieszkańcy kiedyś? To chcemy pokazywać w Elbląskim Archiwum Foto. Warto zaznaczyć, że nie muszą to być zdjęcia bardzo stare. Bardzo chętnie przypomnielibyśmy sobie, jak wyglądało miasto np. w latach 90'.

Dlatego wciąż zachęcamy naszych Czytelników do wysyłania nam archiwalnych fotek z Elbląga w formacie skanów na adres redakcja@portel.pl (jeśli nie ma takiej możliwości, zeskanujemy je po wcześniejszym umówieniu w naszej redakcji przy ul. 1 Maja 1c) najlepiej wraz z opisami, kogo, co i w jakim roku widzimy na zdjęciach. Zapraszamy do opowiedzenia historii związanej z danym zdjęciem czy znajdującymi się na nim osobami. Jeśli jakieś miejsce i rok trudno będzie zidentyfikować bez obaw, po publikacji z dużym prawdopodobieństwem pomogą w tym inni Czytelnicy portElu. Chętnie opublikujemy je na naszych łamach. Pokażmy elblążan i Elbląg sprzed lat!

Przy okazji raz jeszcze dziękujemy wszystkim Czytelnikom, którzy podzielili się z nami zdjęciami.

Poniżej linkujemy dotychczasowe odcinki Elbląskiego Archiwum Foto:

