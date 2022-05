Poszła na spacer, znalazła minę przeciwpancerną

Szesnastoletnia Wiktoria podczas spaceru po lesie znalazła minę przeciwpancerną. - Nastolatka zadzwoniła na numer alarmowy. Dziewczyna zareagowała prawidłowo. Niebezpieczną pamiątkę zabrali saperzy na poligon i zdetonowali – informuje Jakub Sawicki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Wiktoria mieszka z rodzicami w Rubnie, podczas spaceru po okolicznym lesie natrafiła na minę przeciwpancerną.

- Na początku nie byłam pewna, co to za przedmiot. Był przysypany liśćmi, poszłam po tatę i powiedziałam, że chyba znalazłam minę. Na początku nie dowierzał. Poszliśmy razem w to miejsce, tata odsunął delikatnie liście i oboje stwierdziliśmy, że to jest z pewnością mina – mówi nastolatka.

Wiktoria zadzwoniła po policję. - Szybko przyjechał policyjny patrol oraz pirotechnicy. Zabrali minę – mówi Wiktoria.

Jak wyjaśnia Jakub Sawicki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, była to mina lądowa, przeciwpancerna.

- Nastolatka zadzwoniła na numer alarmowy. Dziewczyna zareagowała prawidłowo. Niebezpieczną pamiątkę zabrali saperzy na poligon i zdetonowali. Należy pamiętać, że relikty wojny są niezwykle niebezpieczne, gdyż wskutek zmiany temperatury (po wyciągnięciu ich z ziemi), gwałtownego przemieszczenia (rzucania, układania) mogą detonować - podkreśla Jakub Sawicki.

Funkcjonariusze przypominają, że w przypadku znalezienia niewypałów, niewybuchów należy przede wszystkim powiadomić o tym policję, wskazując dokładne miejsce ich położenia. Takie miejsce należałoby oznaczyć do czasu przyjazdu patrolu.

- Kategorycznie zabrania się przemieszczania, przenoszenia tego typu rzeczy przez osoby nieuprawnione – dodaje Jakub Sawicki.

Wiktoria jest uczennicą II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. Interesuje się tańcem, po skończeniu szkoły średniej chciałaby rozpocząć studia medyczne.