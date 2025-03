Pożar przy 12 Lutego

Dziś (20 marca) służby zostały wezwane do pożaru mieszkania przy ul. 12 Lutego. Pierwsi na miejscu zdarzenia byli policjanci, którzy zapobiegli rozprzestrzenieniu się ognia.

Służby zostały powiadomione o pożarze mieszkania przy ul. 12 lutego mieszczącego się na 2 piętrze około godz. 14:30. - Przyjechaliśmy do pożaru zabudowanej części balkonowej. Pierwsi na miejsce dotarli policjanci. Dostali się oni do mieszkania i wstępnie ugasili palące się elementy wyposażenia balkonu. Dzięki szybkiej interwencji policjantów, pożar się nie rozprzestrzenił. My go dogasiliśmy, rozebraliśmy część zabudowy i sprawdziliśmy pozostałe lokale mieszkalne czy nie ma niebezpieczeństwa i czy nie występuje tam tlenek węgla. W środku nie było nikogo, nie ma osób poszkodowanych - powiedział dowodzący akcją strażak.