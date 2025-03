Strategicznie o Elblągu

Jakie są najważniejsze strategiczne wyzwania Elbląga? M. in. na to pytanie ma odpowiedzieć Strategia Rozwoju Elbląga 2035 +. Decyzję w sprawie rozpoczęcia prac nad tym dokumentem elbląscy radni podejmą na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Urzędnicy doszli do wniosku, że Strategia Rozwoju Elbląga 2020 + traci na aktualności. Coś w tym jest, bo przyjęta została we wrześniu 2014 r. W ratuszu stwierdzono, że warto opracować Strategię Rozwoju Elbląga 2035 +. Na sesji 27 marca radni podejmą decyzję o przystąpieniu do jej opracowywania.

Najpierw powstanie... zespół ds. opracowania Strategii, potem zostanie wypracowana wizja rozwoju miasta 2035 +. To zadania na drugi kwartał tego roku. Strategia ma powstać do końca 2025 r., w czwartym kwartale przewidziano także konsultacje społeczne tego dokumentu.

„Opracowanie nowej Strategii rozwoju Elbląga 2035+ przysłuży się możliwościom pozyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach aktualnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej” - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Naszych Czytelników zapraszamy do kulturalnej i merytorycznej dyskusji w komentarzach o tym, jakie są najważniejsze wyzwania strategiczne Elbląga.