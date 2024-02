Uwaga - we wtorek i środę wystąpią utrudnienia w ruchu 

W związku z zaplanowanym na obwodnicy Elbląga Zgromadzeniem, które rozpocznie się w najbliższy wtorek (20 lutego) o godz. 10 i trwać będzie dobę, czyli do środy (21 lutego) do godziny 10, w mieście i na drogach dojazdowych wystąpią utrudnienia w ruchu i zmiany w jego organizacji.

Zgromadzenie odbywać się będzie na węźle Elbląg Południe, na drodze krajowej S7. W związku z tym odcinek drogi krajowej S7 między węzłem Elbląg Wschód a węzłem Elbląg Zachód będzie całkowicie zamknięty dla ruchu pojazdów (z wyłączeniem służb ratunkowych). Ruch pojazdów będzie odbywał się wytyczonymi przez Policję objazdami przez miasto. Z pewnością będzie to powodować utrudnienia w ruchu. Prosimy kierowców o stosowanie się do zaleceń służb i tymczasowych oznaczeń. Jeżeli jest to możliwe, to apelujemy o unikanie w te dni podróży.

Osoby, które tego dnia będą przemieszczały się po Elblągu prosimy o wcześniejsze rozplanowanie podróży i wzięcie pod uwagę przewidywanych utrudnień w ruchu, związanych z koniecznością zmiany trasy, zwiększoną ilością pojazdów przejeżdżających przez miasto, jak i możliwymi opóźnieniami w kursowaniu komunikacji miejskiej. W przypadku, gdy mamy stawić się w danym miejscu na określoną godzinę, np. wizyta u lekarza, warto wyjechać odpowiednio wcześnie. To samo dotyczy wyjazdów poza miasto - szczególnie drogą S7 w kierunku Gdańska i Warszawy, gdzie również w innych miejscowościach zaplanowane są w tych dniach protesty. Prosimy mieszkańców i kierowców o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności oraz o bieżące śledzenie komunikatów medialnych zarówno w skali miasta jak i kraju.