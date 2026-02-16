W tym tygodniu portEl poleca: charytatywnie, historycznie, kulturalnie

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Elblągu zapraszają serdecznie na Kawiarenkę Historyczną Clio, podczas której gościem będzie Tomasz Czapla, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pasjonat historii, zwłaszcza dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej. Spotkanie o "Ostatnich dniach Elbinga" odbędzie się 17 lutego (wtorek) o godzinie 17:30 w sali edukacyjnej Budynku Gimnazjum. Wstęp wolny.

Spotkanie z Marzeną Łabuć to zaproszenie do chwili zatrzymania i spojrzenia na własną drogę z nowej perspektywy. Autorka „Camino Serca” opowie o Camino jako doświadczeniu, które uczy uważności, prostoty i odwagi spotkania z samą sobą. Wydarzenie odbędzie się w środę, 18 lutego (środa) o godz. 18, w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej. Wstęp wolny.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza na prelekcję poświęconą obrzędom ludowym Warmii i Mazur, realizowaną w ramach projektu „Święta OdNowa". Spotkanie odbędzie się 19 lutego 2026 roku o godz. 16.00 w Galerii Nobilis.

- Przenieśmy się do czasów Wielkiej Wojny Północnej i zobaczmy na własne oczy, jak wyglądało jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń w dziejach miasta. 8 lutego 1710 roku Elbląg, broniony przez Szwedów, został zdobyty przez wojska rosyjskie w jednym z ostatnich w Europie szturmów przeprowadzonych bez użycia artylerii. W sobotę, 21 lutego ta historia ożyje dzięki rekonstruktorom z grupy Garnizon Gdańsk. Czeka nas dzień pełen emocji, ruchu, dźwięków dawnej epoki i żywej historii – to nie będzie „cicha lekcja”, tylko prawdziwe widowisko. Wstęp wolny - informuje Biblioteka Elbląska. Pełny program w linkowanym artykule.

21 lutego magia zagości w Cyberiadzie – filii bibliotecznej przy ul. Hetmańskiej. - Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w quizie z wiedzy o uniwersum Harry'ego Pottera - informuje Biblioteka Elbląska. Obowiązują zapisy.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza serdecznie zaprasza na Charytatywny Turniej Siatkówki, który odbędzie się w niedzielę 22 lutego, o godz. 12 w hali sportowej w Gronowie Elbląskim przy ul. Osiedlowej 6A. Celem wydarzenia jest wsparcie rodziny poszkodowanej w pożarze, który miał miejsce 7 stycznia 2026 r. w miejscowości Wikrowo.

Dobrego tygodnia!