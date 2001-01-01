W tym tygodniu portEl poleca: dni bez samochodu, inaugurację sezonu EOK

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

15 września

O godzinie 17 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się spotkanie poświęcone Helenie Pilejczyk. O elbląskiej łyżwiarce szybkiej opowie Michał Libuda.

16 września

Rozpoczyna się Europejski Tydzień Mobilności. To seria wydarzeń mających przybliżyć alternatywne wobec samochodu sposoby przemieszczania się po mieście. We wtorek od godziny 12 do 14 w miasteczku rowerowym przy ul. Mickiewicza odbędą się otwarte warsztaty rowerowe. O tym, co będzie się działo w ciągu tygodnia, przeczytasz tutaj.

O godzinie 16 w Bibliotece Elbląskiej rozpoczną się warsztaty zapoznające z metodą czytania uczestniczącego. Czytanie uczestniczące (ang. Interactive, shared reading), nazywane również interaktywnym czytaniem, to formą wspólnego czytania przez dorosłego i dziecko (użytkownika AAC- alternatywnej metody komunikacji), podczas którego dziecko nie tylko słucha i patrzy na tekst, ale także jest aktywne, w możliwy dla siebie sposób. Obowiązują zapisy pod adresem: elkamera@bibliotekaelblaska.pl

17 września

Biblioteka Elbląska zaprasza na spotkanie z Joanną Wilengowską, pisarką i dziennikarką, autorką głośnej książki „Król Warmii i Saturna”, która już zdobyła Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii esej, wyróżnienie specjalne w Literackiej Nagrodzie Warmii i Mazur „Wawrzyn” oraz znalazła się w ścisłej siódemce Nagrody Europy Środkowej Angelus. Początek o godzinie 18, prowadzenie: Dominik Żyłowski.

20 września

Zapraszamy do Tolkmicka na Senioradę - XX Jubileuszowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych Warmii i Mazur. Początek o godzinie 10, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Tolkmicku.

O godzinie 10 zapraszamy do Łęcza na spacer z przewodnikiem. Motywem przewodnim będą domy podcieniowe. Poprowadzi go Benita Kończak przewodniczka turystyczna po województwie warmińsko-mazurskim. Początek o godzinie 10 przy Centrum Aktywności Lokalnej w Łęczu. Spacer jest bezpłatny, obowiązują zapisy pod adresem wydarzenia@pkwe.warmia.mazury.pl

21 września

Kolejny sezon artystyczny rozpocznie Elbląska Orkiestra Kameralna. Koncert poprowadzi Sergey Simakov, który wraz z Elbląską Orkiestrą Kameralną wprowadzi publiczność w nowy sezon pełen pasji i muzycznych emocji. Tego wieczoru w roli solistki usłyszymy Wonbeen Chung - charyzmatyczną skrzypaczkę o błyskotliwej technice i wyjątkowej wrażliwości muzycznej - laureatkę III Nagrody w 6. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Karola Lipińskiego w Toruniu. Początek koncertu o godzinie 18 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych.

Dobrego tygodnia!