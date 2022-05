W tym tygodniu portEl poleca: Dzień Dziecka i Bieg Piekarczyka

Jest poniedziałek (30 maja), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Wspólne muzykowanie, integracja, możliwość zademonstrowania swoich umiejętności – to od lat przyciąga seniorów do „Światowida”. Każdego roku udowadniają, że wiek to tylko liczba, a wigoru i radości z życia mogłoby pozazdrościć im wielu młodych ludzi. Jeszcze dziś (30 maja) odbędzie się kolejna edycja Przeglądu Zespołu Seniorskich w „Światowidzie”.

Władze miasta zapraszają dzieci w środę (1 czerwca) do parku Dolinka. Miejski festyn z okazji Dnia Dziecka rozpocznie się o godzinie 16 i trwać będzie do godziny 19. W poszczególnych strefach w parku na naszych najmłodszych mieszkańców czekać będzie moc atrakcji.

Lot balonem, piana party, paintball, fotobudka i mega dmuchane zamki. Nie zabraknie również tego, co dzieci kochają: waty cukrowej, popcornu, wielu słodkich niespodzianek, zabawy w upiększanie twarzy czy włosów. A to wszystko już w środę (1 czerwca) na plaży w Tolkmicku. Niesamowity Dzień Dziecka rozpocznie się o 9.

Elbląg po raz trzeci weźmie udział w kampanii „Rowerowa Stolica Polski”. Rywalizacja z udziałem ponad 50 miast wystartuje w środę (1 czerwca). Z tej okazji w Dzień Dziecka zapraszamy na rowerowy przejazd przez Elbląg.

Kilkaset tancerek i tancerzy rywalizować będzie w wysokiej rangi turnieju tanecznym, który odbędzie się w pierwszy czerwcowy weekend. W sobotę (4 czerwca) Elbląg, po raz kolejny, stanie się stolicą tańca! A to wszystko za sprawą Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego Pomosty 2022.

Gramy to seria nietuzinkowych koncertów w nietypowych miejscach. Na muzyczne wydarzenia zaprasza Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? Pierwszy koncert już w sobotę (4 czerwca). Wstęp wolny.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza w niedzielę (5 czerwca) na Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne, czyli zawody w tańcu nowoczesnym Uczestnicy będą konkurować w różnych kategoriach m.in. hip-hop, disco-dance i show dance.

XIII Bieg Piekarczyka wystartuje już w niedzielę (5 czerwca). Jeżeli chcesz wziąć udział w jednej z największych imprez sportowych w Elblągu, masz jeszcze szansę. Zapisy na zawody są prowadzone tylko do 31 maja. W Mini Biegu Piekarczyka limit osób został już osiągnięty.

Miłego tygodnia!