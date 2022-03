Jest poniedziałek (7 marca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

We wtorek (8 marca), w Dniu Kobiet, MOSiR zaprasza wszystkie Panie do Hali Sportowo-Widowiskowej, na bezpłatne zajęcia zumby, turbo spalania i jogi. Będzie miła atmosfera, profesjonalni instruktorzy i przede wszystkim moc pozytywnej energii. Hala przy al. Grunwaldzkiej tego dnia zyska zupełnie nowe oblicze. Od godziny 18:30 na głównej płycie boiska powstanie efektowna scena ze światłami, a przed nią niezbędny sprzęt do sportowych aktywności, rekreacji i relaksu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Jeszcze we wtorek (8 marca), obchodzić będziemy 501. rocznicę obrony Elbląga przed Krzyżakami, w której ogromny udział, jak głosi legenda, miał słynny piekarczyk. Nawiązując do tych wydarzeń, w najbliższy wtorek, w godzinach 12.00 – 14.00, w okolicach Bramy Targowej, Muzeum Archeologiczno-Historyczne zorganizuje pokaz okuwania łopaty piekarskiej.

Dekadencki klimat lat trzydziestych ubiegłego wieku ponownie ożyje na deskach Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Spektakl w reżyserii Pawła Szkotaka miał swoją premierę 8 listopada 2019 roku. Teraz, po ponad dwóch latach od premiery, Cabaret wraca na scenę! Pierwszy spektakl w tym roku już w środę (9 marca) o 19. Bilety dostępne na stronie.

Również w środę (9 marca), w klubie Mjazzga zagra Uassyn. Uassyn to szwajcarski zespół, który zachowując klasyczne brzmienie tria jazzowego, wyłamuje się z wszelkich konwencji. Ich muzyka, tworzona w kosmicznym akcie komunikacji, jest odważna i kreatywna, ucieleśnia niepowtarzalne zdarzenia dźwiękowe, których możemy doświadczyć na koncercie.

Do Kina Światowid wraca popularny cykl „Elbląg na dużym ekranie”. Pierwszy, po przerwie spowodowanej pandemią seans, odbędzie się w środę (9 marca) o godz. 18.00, a jego tematem będą filmy fabularne, które kręcone były w Elblągu i najbliższym regionie. Widzowie zobaczą ich fragmenty i dowiedzą się o kulisach ich powstania. Wstęp wolny.

Od piątku (11 marca) do 30 kwietnia w Muzeum Archeologiczno-Historycznym prezentowana będzie wystawa „Blask nadziei. Ukraińskie ikony ze zbiorów elbląskiego muzeum”. Za ikonami stoi wielka teologia i historia, lecz nawet nie będąc jej świadomym – trudno oprzeć się niebywałej sile wyrazu tych niewielkich dzieł. Wewnętrzny blask zawarty w ich kompozycjach, emanując, otwiera nam okno ku lepszej, nadrealnej rzeczywistości.

Jeszcze w piątek (11 marca), w klubie Mjazzga zagra duetu Nagórski / Wośko. Na repertuar koncertu „Kaczmarski" złożą się wybrane piosenki z płyt duetu Nagórski / Wośko poświęconych twórczości Jacka Kaczmarskiego.

Zespół Farben Lehre, który w ubiegłym roku obchodził jubileusz 35-lecia swojego istnienia, serdecznie zaprasza na swój autorski koncert już w niedzielę (13 marca), w klubie Mjazzga. Rezerwacja biletów w cenie przedsprzedaży: 665 823 666

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach a jeżeli coś jeszcze wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Miłego tygodnia!