W tym tygodniu portEl poleca: Elbląg Music Masterclass, święto wiatru i Salon Muzyczny

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

30 czerwca

Biblioteka Elbląska z Fundacją ODWA zapraszają 30 czerwca o godz. 18.00 na spotkanie z Martą Iwanowską-Polkowską – psycholożką, coachką, trenerką i autorką książek „#nażyć się” oraz „Kiedy życie mówi sprawdzam”. Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą żyć bardziej świadomie, lepiej rozumieć siebie i odnaleźć większą równowagę w codziennym życiu.

1 lipca

W Dyskusyjnym Klubie Filmowym odbędzie się seans kultowego w niektórych kręgach filmu "Klątwa Doliny Węży". między niezamierzoną groteską a szczerym rozmachem kina przygodowego, zyskuje nowy wymiar dzięki błyskotliwemu komentarzowi Łony, odkrywającemu w niej więcej znacznie więcej niż tylko powód do kinofilskiego żartu. Początek seansu o godzinie 18.

2 lipca

Galeria EL zaprasza na wernisaż wystawy Angeliki Puff „Hairline” oraz performans „Vinculum”*. Hairline jest opowieścią o tym, jak dziedziczymy nie tylko nazwiska, przedmioty i rodzinne historie, ale również emocje, lęki, pragnienia i sposoby patrzenia na świat. O splątanych liniach pamięci, które nieustannie się zmieniają, a mimo to pozostają częścią nas. Początek wernisażu o godzinie 18.

3 lipca

Tego dnia w elbląskim Zespole Państwowych Szkół Muzycznych rozpocznie się piąta edycja Elbląg Music Masterclass - największych warsztatów muzycznych w północnej Polsce, organizowanych przez Elbląską Orkiestrę Kameralną. To święto muzyki dla mieszkańców Elbląga, regionu oraz odwiedzających miasto turystów. Przez dziesięć lipcowych dni Elbląg wypełni się koncertami, recitalami i spotkaniami z muzyką na najwyższym poziomie. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników kultury do udziału w wydarzeniach otwartych dla publiczności. Elbląg Music Masterclass potrwa do 12 lipca.

4 lipca

W Tolkmicku będą witać lato. Największymi gwiazdami wydarzenia będą Michał Wiśniewski oraz kultowy zespół TOP ONE, których koncerty z pewnością będą doskonałą okazją do wspólnej zabawy przy ich największych przebojach. Początek o godzinie 16 przy Miejsko – Gminnym ośrodku Kultury w Tolkmicku.

Jak zawsze na początku miesiąca elbląskie schronisko zaprasza na spacer z psami. Zapisy przyjmowane są drogą mailową od 22 czerwca 2026 roku na maila: 6lapelblag@gmail.com, bądź wiadomością prywatną na nasz facebookowy profil biegu, czyli: Bieg na Sześć Łap Oddział Elbląg. Zakończenie zapisów w piątek poprzedzający bieg, tj. 3 lipca do godz. 15. Początek spaceru przy schronisku o godzinie 11.

O godzinie 13 elbląscy przewodnicy PTTK zapraszają na sobotę z przewodnikiem Tegoroczny cykl zostanie zainaugurowany w Aniołowie na Zlocie Aniołów, gdzie zabierze nas Małgorzata Światkowska. Zapisy odpłatne w biurze PTTK, zbiórka przy siedzibie PTTK przy ul. Krótkiej.

5 lipca

Niedzielę najlepiej zacząć od śniadania na trawie na dziedzińcu Galerii EL. Początek o godzinie 10. Odbędą się warsztaty artystyczne, koncert zespołu Nietrzask i Dźwiękoumilanie. "Czeka na Was zielona przestrzeń pełna rozmów, twórczych działań, muzyki i letniego piknikowania." - zachęcają organizatorzy.

W Łęczu pod Elblągiem odbędzie się Święto Wiatru i Podcieni. o właśnie wiatr ponownie stanie się jednym z głównych bohaterów wydarzenia. Uczestnicy będą mogli podziwiać profesjonalne, wielkoformatowe latawce oraz wziąć udział w warsztatach przygotowanych specjalnie na tę okazję. Początek o godzinie 12 na boisku przy szkole.

O godzinie 17 w Bażantarni Kapela Kawalerów Podwileńskich zainauguruje Letni Salon Muzyczny. Zespół powstał przed 5. laty a jej kierownikiem jest Julian Germanowicz. Aby osiągnąć swój cel i się ożenić, już od początku istnienia zespołu piszą własne autorskie, romantyczne piosenki. Do tego, wzięli do repertuaru kilka piosenek przed i powojennych. Tworzą opracowania piosenek, gdzie nawet wkradają się elementy jazzu i rocka.

Wieczorem zapraszamy na dziedziniec Biblioteki Elbląskiej na koncert z cyklu Miasto.Gramy. O godzinie 18 wystąpi Guðrið Hansdóttir - songwriterka z Wysp Owczych, która wydała kilka albumów studyjnych, a jej kariera muzyczna trwa już ponad 20 lat. Step wolny.