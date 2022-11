W tym tygodniu portEl poleca: EOK, spotkanie z kapitanem i wernisaż w Galerii EL

Jest poniedziałek (14 listopada), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

„Powidoki codzienności. Obyczajowość Polaków na progu XXI wieku” to rozwinięcie kultowej już „Antropologii codzienności” z 2000 roku. Spotkanie wokół tej publikacji, z jej autorem prof. Rochem Sulimą – antropologiem, kulturoznawcą, krytykiem literackim i publicystą, odbędzie się we wtorek (15 listopada), o godz. 17 w sali kinowej Biblioteki Elbląskiej. Rozmowę poprowadzi Jacek Nowiński.

W środę (16 listopada) o godz. 16 w Cyberiadzie odbędzie się spotkanie z kap. Gabrielem Piotrem Oleszkiem, który opowie o swoich podróżach do Brazylii i wrażeniach z pobytu w Rio de Janeiro - stolicy państwa.

Wiklina, źdźbła trawy, wosk to główne materiały, z których powstają prace Mirosława Maszlanki – artysty, którego wystawa otwarta zostanie w Galerii EL w czwartek (17 listopada) o godz. 18.

Chcesz coś naprawić, ale nie masz narzędzi? A może nie do końca wiesz, jak to się robi? Zabierz zepsuty przedmiot i przyjedź z nim do Domu pod Cisem w sobotę (19 listopada). Kawiarenka naprawcza odbędzie się w godz. od 10 do 14. W tym samym czasie miłośnicy książek mogą wymieniać się na publikacje dostępne w ofercie sklepu społecznego.

Za nim koncerty w Danii, na Słowacji i w Wielkiej Brytanii, przed nim XVI Międzynarodowy Konkurs im. Henryka Wieniawskiego. Adam Suska – to czołowy polski skrzypek, który w listopadowy wieczór zagości w Elblągu. Wraz z Elbląską Orkiestrą Kameralną i Radosławem Droniem (dyrygent) zaprasza w sobotę (19 listopada) o godz. 19 do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w podróż określoną dziełami klasyków partytury.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. Miłego tygodnia!