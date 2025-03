W tym tygodniu portEl poleca: festiwal animacji, Elbląg na dużym ekranie, jarmark, wystawy i Pola Nadziei

(graf. Andrzej Kraśkiewicz)

Jak co poniedziałek zapraszamy do przeglądu wydarzeń nadchodzącego tygodnia. Co nas czeka w najbliższym czasie?

Wtorek, 1 kwietnia Kino Światowid zaprasza na Dyskusyjny Klub Filmowy Extra. We wtorek o godz. 18 będzie okazja, by obejrzeć film „Chudy i inni” z autorską narracją Artura Andrusa. Środa, 2 kwietnia Elbląg jest jednym z miast, w którym będzie można obejrzeć filmy 13. Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA. Co środę przez cały kwiecień prezentować je będzie Stowarzyszenie Co Jest? w Klubie Środowisk Twórczych Krypta w podziemiach Galerii EL. Pierwsza projekcja już w środę, 2 kwietnia o godz. 18, wstęp wolny. W środę i czwartek w Elbląskim Parku Technologicznym odbędzie się Explory Tour. To cykl bezpłatnych warsztatów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli. Więcej szczegółów tutaj. O godz. 17 w Galerii Nobilis, mieszczącej się w CSE „Światowid” w Elblągu, odbędzie się wystawa prac amatorskich pt. „Czas na farby”. To okazja, by zobaczyć dzieła sześciu kobiet, które z pasją i zaangażowaniem oddają się malarstwu pod okiem artystycznej mentorki Margarity Wójcik. Wstęp wolny. A o godz. 18 kino Światowid zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "Elbląg na dużym ekranie". Tym razem poświęcone województwu elbląskiemu. Temat nieprzypadkowy, bo w tym roku mija 50 lat od jego utworzenia i niestety 26. rocznica jego likwidacji. Wstęp wolny. Czwartek, 3 kwietnia Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza do krużganka na o godz. 18 na wernisaż indywidualnej wystawy Milana Zientary "Lick the poison". Autor poruszy na niej wiele ważnych wątków, skupi się na relacjach międzyludzkich, cielesności i seksualności, zdrowiu psychicznym, a także szukaniu ideału. Wstęp wolny. Piątek, 4 kwietnia Piątek miłośnicy historii mogą zacząć od wizyty w Bibliotece Elbląskiej, gdzie o godz. 11 rozpocznie się konferencja naukowa dotyczącą 500. rocznicy Hołdu Pruskiego. Wstęp wolny, a więcej szczegółów tutaj. Od piątku do niedzieli potrwa za to II Jarmark Wielkanocny organizowany na Starym Rynku przez elbląski samorząd. Początek w piątek o godz. 15, więcej szczegółów wkrótce, ale już dzisiaj warto sobie zarezerwować ten czas na przedświąteczne zakupy. Na kolejną wystawę do Kamieniczek Elbląskich zaprasza Departament Kultury i Organizacji Imprez Urzędu Miejskiego. W piątek o godz. 17 będzie można obejrzeć świąteczne kartki wielkanocne z lat 60. i 70. z kolekcji elbląskiej artystki Haliny Różewicz-Książkiewicz. Wstęp wolny. W Kinie Światowid o godz. 19 można będzie świętować 75. urodziny André Rieu, jednego z najsłynniejszych dyrygentów i wirtuozów skrzypiec. Widzowie obejrzą jubileuszowy koncert „André Rieu. Niech ten sen ciągle trwa”. Szczegóły tutaj. Piątek i sobota w godz. 9-17 miną w Elblągu również pod znakiem II Targów Służby i Pracy. Na terenie Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych zaprezentują się poszczególne rodzaje wojsk, będzie można porozmawiać z rekruterami i obejrzeć wojskowy sprzęt. Więcej szczegółów tutaj Sobota, 5 kwietnia Weekend minie pod znakiem charytatywnej akcji Pola Nadziei, organizowanej co roku na rzecz wsparcia Hospicjum Elbląskiego. Z tej okazji odbędą się kwesty pod marketami, a w sobotę w Centrum Handlowym Ogrody w godz. 11-15 czekają kreatywne warsztaty plastyczne dla dzieci. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!

