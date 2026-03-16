W tym tygodniu portEl poleca: Festiwal słowa, jarmark wielkanocny i spotkanie autorskie

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

W środę, 18 marca w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. K. Wojtyły w Elblągu odbędzie się spotkanie autorskie z Michaelem Gannonem, fotografem, który spojrzał przez obiektyw aparatu na deltę Wisły i Wysoczyznę Elbląską oraz dostrzegł to… czego nie widzą inni. Początek spotkania o 17.

Czas na sportowe emocje. Można na nie liczyć podczas turnieju Jiu Jitsu Koga Cup II, który odbędzie się 21 marca 2026 r. w hali MOS w Elblągu od godz. 8:45 do godzin wieczornych.

Przemoc ma konsekwencje - pod tym hasłem 21 marca w Elblągu odbędzie się konferencja poświęcona problemowi przemocy. Prelegenci i uczestnicy porozmawiają o tym, czym jest przemoc, jakie przyjmuje formy oraz jak rozpoznać pierwsze sygnały krzywdzenia – zarówno te oczywiste, jak i łatwe do przeoczenia w codziennym pośpiechu. Początek konferencji o godz. 12 w Ratuszu Staromiejskim. Wydarzenie ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny.

Już w dniach 19–22 marca 2026 roku scena Centrum Spotkań Europejskich Światowid wypełni się emocjami, muzyką i literaturą najwyższej próby. XXVIII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?” od blisko trzech dekad przyciąga do Elbląga artystów oraz publiczność wrażliwą na siłę żywego słowa. Program w linku.

W dniach 21-22 marca na Starym Rynku w Elblągu, vis a vis Ratusza Staromiejskiego, odbędzie się III Elbląski Jarmark Wielkanocny - wydarzenie łączące tradycję świąt wielkanocnych z promocją lokalnych produktów, ekologicznej żywności i rękodzieła. Program jest tutaj.

Dobrego tygodnia!