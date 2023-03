W tym tygodniu portEl poleca: Festiwal Sztuki Słowa, zajęcia dla dzieci i wernisaż w Galerii EL

Jest poniedziałek (13 marca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Elblągu zapraszają miłośników tajemnic przeszłości na spotkanie w Kawiarence Clio, które odbędzie się w muzealnym budynku zw. Gimnazjum we wtorek (14 marca) o godz. 17.30. Temat spotkania: „Archeologia w chmurze punktów - innowacyjne techniki dokumentacyjne” przybliży gość specjalny, Andrzej Gołembnik.

„Nienasycony” to pierwsza wystawa prac Kazimierza Kowalewskiego, artysty urodzonego 24 maja 1923 w Tończy. Do ok. 1946 roku mieszkał w Warszawie, po czym przeniósł się do Malborka, gdzie osiedlił się i tworzył do śmierci. Wernisaż wystawy odbędzie się w czwartek (16 marca) o godz. 18 na emporach Galerii EL.

Rozgrywki gier planszowych, poznawanie skał i minerałów oraz przygotowania do nadejścia wiosny i świąt wielkanocnych – to propozycje na spędzenie czasu w Bibliotece Elbląskiej podczas sobotnich zajęć dedykowanych dzieciom i rodzinom z dziećmi. W tę sobotę (18 marca) o godz. 10:30 podczas warsztatów uczestnicy wykonają wielkanocne zawieszki i koszyczki na słodycze od "zajączka". Zajęcia dla dzieci w wieku 6+.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę (18 marca) niezmiennie ruszy kolejny bieg. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Przed nami 25. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?”. Z uwagi na jubileusz 25-lecia konkursu, tegoroczny festiwal rozpocznie się już w piątek (17 marca). Wtedy to z recitalem przed elbląską publicznością wystąpi Edyta Geppert. W sobotę (18 marca), odbędą się prezentacje konkursowe przed jury. Laureatów festiwalu poznamy w niedzielę (19 marca).

Miłego tygodnia!