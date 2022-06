W tym tygodniu portEl poleca: festyn ZUO i rajd offroadowy

Jest poniedziałek (6 czerwca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Od wtorku do niedzieli (7-12 czerwca) prawdziwa gratka czeka na miłośników jazdy terenowej, czyli rajd RFC Poland! Organizatorzy gwarantują potężną dawkę pozytywnych emocji nie tylko dla zawodników, którzy będą mieli za zadanie pokonać szereg różnorodnych widowiskowych przeszkód, ale i dla widzów, którzy jak na dłoni będą mogli obserwować zmagania rajdówek startujących w jednym czasie. Więcej szczegółów na temat imprezy już wkrótce na portElu.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza w dniach 8-12 czerwca na wyjątkowe wydarzenie „Być kobietą!”. W programie m.in. wykłady, warsztaty, szkolenia, wernisaż fotografii oraz show pt. „Instrukcja obsługi faceta”. Różnorodną tematykę i formy prezentacji łączy wspólny mianownik – kobieta.

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka zaprasza w czwartek (9 czerwca) na kolejny Aquamaraton. Zajęcia będą odbywać się przy muzyce, ze wsparciem lekkich, piankowych makaronów, hantli oraz innych sprzętów poznamy tajniki fitnessu. Warto połączyć przyjemne z pożytecznym i dołączyć do naszej zabawy. Nie trzeba umieć pływać! Przy muzyce, ze wsparciem lekkich, piankowych makaronów, hantli oraz innych sprzętów poznamy tajniki fitnessu. Warto połączyć przyjemne z pożytecznym i dołączyć do naszej zabawy.

Gry komputerowe, innowacyjne rozwiązania informatyczne, konkurs dla uczniów i studentów – w tych sprawach można zawrzeć to, czym jest Minecraft Hackathon 2022. Hackathon to wydarzenie mające formę konkursu, w trakcie którego osoby tworzące oprogramowanie stają przed określonym zadaniem, problemem. Eliminacje dobiegły jż końca, a właściwe zmagania odbędą się w dniach 10-12 czerwca.

W sobotę (11 czerwca), w Nowakowie obok Elbląga odbędzie się festyn charytatywny dla Jagody oraz Dawida. Zapowiada się cały dzień atrakcji dla najmłodszych i dla dorosłych. Start imprezy o godzinie 12:00.

Nie marnuj, napraw, wymień – to hasło festynu, który organizuje Zakład Utylizacji Odpadów w sobotę (11 czerwca) na Placu Jagiellończyka. Festyn ma na celu promowanie "gospodarki o obiegu zamkniętym", a więc takiej, która ma na celu ochronę środowiska i racjonalne korzystanie z zasobów. Na imprezę przygotowano ok. 4000 sztuk roślin, a oprócz tego pojemniki, wiaderka i gadżety związane ze zbiórką bioodpadów. Odpady będzie można wymieniać w godz. 10-14. Będzie też możliwość wymieniania używanych rzeczy w dobrym stanie między mieszkańcami, od książek i zabawek po rowery czy wózki dla dzieci. Zaplanowano też występy artystyczne, gry i zabawy, warsztaty dot. segregacji dla młodzieży, konkursy ekologiczne czy zabawy dla najmłodszych...

XXX Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych „Integracje 2022” już w sobotę (11 czerwca) w Młynarach. Na scenie wystąpią zespoły, które być może przypomną nam poprzednie edycje. Gościć będziemy Horpynę, Tarakę, The Ukrainian Folk i zespół Słowiany. Oczywiście pojawi się również lokalny akcent - zespół Integration. Inauguracja o godz. 16, na stadionie miejskim w Młynarach.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z nowej wersji serwisu Na Wynos. Miłego tygodnia!