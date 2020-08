W tym tygodniu portEl poleca: impreza country w Kadynach i aquathlon

Jest poniedziałek (24 sierpnia), więc tradycyjnie przedstawiamy krótkie zestawienie wydarzeń nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

W poniedziałek (24 sierpnia) Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza dzieci wraz z rodzicami i opiekunami na spektakl "Morskie opowieści". Start: godz. 17, wstęp wolny. Przedstawienie odbędzie się na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej, w razie niepogody w sali „U św. Ducha”.

"Morskie opowieści" to spektakl, który pozwoli małym widzom przenieść się na pokład statku, gdzie rozpoczną pełen przygód rejs. Rozśpiewana załoga opowie im o niejednej przygodzie, która wydarzyła się na morzu. Na pokładzie odbędzie się również akcja ratunkowa z udziałem ratownika WOPR, a dzieci dowiedzą się, jak należy postępować w przypadku zagrożenia podczas wakacyjnego odpoczynku nad jeziorem czy morzem. Meteorolog Krabs wyjaśni widzom, jak rozpoznawać pogodę na podstawie obserwacji chmur" – piszą organizatorzy.

Fot. Fundacja Country&Folk

W czwartek (27 sierpnia) również warto odwiedzić bibliotekę, bo odbędzie się tam spotkanie z dr Grażyną Kuczek zatytułowane "ABC dobrego życia".

- Jak uchronić się przed chorobami cywilizacyjnymi? Czy zmiana stylu życia jest możliwa? Jeśli tak, to co robić, aby być sprawnym i zdrowym? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można uzyskać podczas spotkania z dr Grażyną Kuczek, które odbędzie się w czwartek, 27 sierpnia o godz. 16 w Bibliotece Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7. Wstęp wolny" – zaznaczają organizatorzy.

Tego samego dnia w sali "U św. Ducha" Biblioteki Elbląskiej kolejny seans Letniego kina. Rozpoczęcie spotkania o godz. 19. Więcej informacji o tej inicjatywie tutaj.

Piątek to dzień kolejnego wernisażu w Galerii Pracownia, będzie to ekspozycja "Fizys" Kingi Kosacz-Drozdek. Start: godz. 19, ul. Stary Rynek 11a.

- Na wystawie Kinga Kosacz-Drozdek zaprezentuje przegląd swoich działań z ostatniego roku. Są to poszukiwania, próby przedstawień portretów kobiecych. Wszystkie prace powstają w cyklach w technice odlewów gipsowych oraz ceramiki - informują organizatorzy.

W sobotę o 10 MOSiR zaprasza na aquathlon.

– Aquathlon to zawody, które w zeszłym roku wypadły bardzo dobrze, a zainteresowanie imprezą było ogromne. Mamy nadzieję, że i tym razem będzie to świetna zabawa – mówi Natalia Szrama, specjalista ds. marketingu i reklamy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. – Aquthlon, jako odmiana popularnego w naszym mieście triathlonu, to świetna forma spędzania czasu w aktywny sposób, ponieważ łączy ze sobą najbardziej lubiane dyscypliny sportu: pływanie i bieganie – dodaje. Więcej informacji o tych zawodach tutaj.

Ciekawa impreza zapowiada się w ten weekend w Kadynach. W sobotę 29 sierpnia odbędzie się tam Dzień Muzyki Country, a więc koncerty i piknik.

"Piknik rozpocznie się o godz. 15, natomiast od 16 będzie można posłuchać artystów związanych z muzyką country. Wystąpią Michael Lonstar, Alabama Band, Paweł Bączkowski i Teren C. Jakie atrakcje czekają na uczestników rodzinnego pikniku? Nie zabraknie m. in. spotkań z artystami, placu zabaw, możliwości przejażdżki na kucykach, nauki tańca i konkursów. Impreza wiąże się z "SyMfonią Serc", kampanią edukacyjną, która ma na celu podniesienie świadomości społecznej o stwardnieniu rozsianym" – informują organizatorzy.

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zapraszają 29 sierpnia o godz. 15 do muszli koncertowej w Bażantarni na wernisaż wystawy fotografii Dominika Żyłowskiego pt. „Las”.

"Wystawa składająca się z trzydziestu zdjęć prezentuje zarówno "klasyczne", statyczne fotografie krajobrazu, jak i impresje na temat żywej, rozedrganej gry świateł i cieni oraz nieco symboliczne obrazy mówiące o relacji między przyrodą i człowiekiem. Choć jednocześnie “elementu ludzkiego” jest tu jak na lekarstwo i obecny jest on dyskretnie i raczej w niedopowiedzeniach niż wprost. Przede wszystkim jednak tytułowy las potraktowany został jako przestrzeń o interesujących właściwościach formalnych, dająca szerokie pole do zabawy fotografią" informuje ETK. Przypomnijmy, że jedna z fotografii Dominika Żyłowskiego trafiła ostatnio na wystawę ICP na Manhattanie, o czym pisaliśmy tutaj.

Wystawa organizowana jest ramach XXIII Letniego Salonu Muzycznego „Bażantarnia 2020”, odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Z przyczyn organizacyjnych wystawa będzie czynna 29 sierpnia w godzinach od 15.00 do 18.00.

W elbląskim muzeum na miłośników historii czeka ekspozycja "Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy", a w Galerii EL nadal można obejrzeć wystawę "Rozkosz i terror" z pracami Agnieszki Nienartowicz.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.