W tym tygodniu portEl poleca: jubileusz Galerii EL, Noc Bibliotek i teatr

Jest poniedziałek (26 września), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Jesień się zbliża, czas ją przywitać. Jak? Najlepiej muzycznie i z Elbląską Orkiestrą Kameralną - W środę (28 września) kameraliści organizują w Ratuszu Staromiejskim audycje muzyczne dla dzieci. Czeka nas wówczas podroż pełna przygód i emocji, tym bardziej że najmłodsi wcielą się w detektywów.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza wszystkich sympatyków sztuki na uroczysty Jubileusz 60-lecia instytucji, który rozpocznie się w czwartek (29 września) o godz. 18. W programie między innymi: wspólna fotografia, wizualizacje świetlne i pokaz LED, wykopanie kapsuły czasu oraz otwarcie wystawy "W lukach pamięci - w szczelinach codzienności”.

Elbląska szkoła muzyczna obchodzi w tym roku swój podwójny jubileusz w brylantowej i kamiennej odsłonie: 75-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej i 70-lecie Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej. W piątek (30 września) o godz. 12 uroczysta odbędzie się Akademia Jubileuszowa w sali koncertowej, zaś w sobotę (1 października) od godz. 11 - Dzień Otwarty dla sympatyków szkoły a o godz. 12 – Koncert Absolwentów.

W sobotę (1 października) odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, tym razem pod hasłem „To się musi powieść”. Z tej okazji zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na moc atrakcji przygotowanych dla osób w każdym wieku. Zapoznajcie się z programem i wpadajcie do nas w godz. 16-22.

"Oto człowiek, czyli ludzkie historie..." – to tytuł artystycznego wydarzenia, podczas którego wystąpią dzieci i młodzież, aby pomóc innym, potrzebującym dzieciom. W sobotę (1 października) będzie można przeżyć prawdziwą duchową ucztę, a przy okazji dołożyć swoją cegiełkę na rzecz dzieci z elbląskiego Domu Dziecka.

W niedzielę (2 października) o godz. 11 w Markusach, odbędzie się turniej charytatywny dla Mikołaja. W programie turnieju: kiermasz ciast, grill, gokarty, gaming room, e-bike i wiele innych. Tego też dnia na Dużej Scenie Teatru Sewruka królować będzie „Balladyna”. Ten najpopularniejszy dramat Juliusza Słowackiego przepełniony jest wątkami baśniowymi, legendami i czarami. Na scenie obecne będą krwawe intrygi, miłość i rywalizacja. Mimo upływu lat, tematyka Balladyny jest ponadczasowa, bo zadaje machiaweliczne pytanie: czy cel rzeczywiście uświęca środki?

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos. Miłego tygodnia!