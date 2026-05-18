W tym tygodniu portEl poleca: Juwenalia, festiwal organowy i festyn GOZ

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

W Elblągu zaczął się właśnie Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami. Więcej o programie tutaj.

18 maja o godz. 17 Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zapraszają na majową „Scenę przy stoliku”, gdzie królować będzie klasyka polskiej komedii. „Mąż i żona” to bez wątpienia najbardziej frywolna i zuchwała komedia w dorobku Aleksandra Fredry.

Trzecie spotkanie cyklu „Poniedziałki z historią” skieruje uwagę uczestników w stronę postaci, której życiorys splata się z wieloma rozdziałami historii Olimpii Elbląg oraz polskiego futbolu. Bohaterem najbliższego wydarzenia będzie Andrzej Bianga, były zawodnik i trener Olimpii, a także selekcjoner reprezentacji Polski w futsalu. Rozpoczęcie w sali konferencyjnej Olimpii 18 maja o godz. 17..

22 maja odbędą się Juwenalia Elbląskie. Rozpocznie je o godz. 14 studencka parada, która przemaszeruje z Placu Dworcowego na starówkę. Muzycznymi gwiazdami piątkowego wieczoru będą Gromee i Marta Gałuszewska. Więcej tutaj.

Również 22 maja o godz. 18 w filii bibliotecznej Słoneczna odbędzie się spotkanie autorskie z pisarką i opowiadaczką Sylwią Dec. Nie może Cię na nim zabraknąć. Wstęp wolny.

23 maja odbędzie się kolejny FESTYN GOZ i wymiana odpadów na rośliny. Godz. 10-13, plac Kazimierza Jagiellończyka.

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zapraszają miłośników przyrody i spędzania czasu na łonie natury na kolejną edycję Pikniku w Krainie Buka. Odbędzie się w sobotę, 23 maja w godz. 11-15 w Bażantarni, na dużej polanie z wiatami. Udział jest bezpłatny.

Elbląskie Centrum Usług Społecznych oraz prezydent Elbląga zapraszają na spotkanie z Magdaleną Różczką i elbląskimi rodzinami zastępczymi. Odbędzie się w sobotę, 23 maja o godz. 16 w Bibliotece Elbląskiej.

- 24 maja zapraszamy do elbląskiej katedry na koncert organowy z udziałem Ireneusza Wyrwy, organisty, rzeczoznawcy w zakresie budownictwa organowego, badacza i popularyzatora muzyki organowej, profesora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie – informuje ETK w ramach IV Elbląskiego Festiwalu Organowego.

Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!