W tym tygodniu portEl poleca: koncert akordeonowy i warsztaty

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

W poniedziałek, 26 października, o godz. 17 Biblioteka Elbląska zaprasza na warsztaty komunikacji empatycznej skierowane do osób dorosłych, które poprowadzi Bartosz Zadurski – certyfikowany trener komunikacji empatycznej opartej na uczuciach i potrzebach. Obowiązują zapisy.

„Elbląg na dużej ścianie, czyli kino w podwórku” to pomysł, by w miłej, przyjacielskiej atmosferze porozmawiać o historii naszego miasta, ale też naszej ulicy i dzielnicy. Inspiracją do dyskusji są filmy - i te archiwalne, i te najnowsze, a co będzie wyświetlane wybierają sami widzowie. Tej jesieni zaplanowano 5 seansów w różnych dzielnicach miasta: Dąbrowie, Warszawskim Przedmieściu, Witoszewie, Zawodziu i Winnicy. Ostatni z tej serii seans odbędzie się w najbliższy wtorek, 27 października o godz. 18 w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej, przy ul. Saperów 14F wyjątkowo – ze względu na warunki pogodowe – nie w plenerze, a w sali audio-wizualnej Biblioteki. Wstęp wolny.

W środę, 28 października, o godz. 16 zapraszamy dzieci, młodzież, a także dorosłych na wyjątkowy, międzypokoleniowy pokaz połączony z warsztatami kulinarnymi. Przekonajcie się sami, że dbanie o swój dobrostan na talerzu może być proste, niesamowicie kreatywne i przede wszystkim pyszne. Obowiązują zapisy.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu, Szkoła Sztuk Pięknych w Rudaminie (Litwa) i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zapraszają na wyjątkowy koncert prezentujący walory akordeonu – instrumentu nie zawsze docenianego. Odbędzie się 28 października o godz. 17 w sali koncertowej ZPSM w Elblągu ul. Traugutta, wstęp wolny.

O tym, jak doświadczenia poronienia, porodu, aborcji i przemocy położniczej wpływają na życie, o traumie, żałobie i stracie, ale także o odzyskiwaniu sprawczości i oswajaniu trudnych doświadczeń – 29 października, o godz. 18 porozmawiamy w filii bibliotecznej Słoneczna z Magdaleną Matraszek, autorką książki „Wszystko jest OK”. Rozmowę poprowadzi Joanna Mielnicka.

31 października o godz. 11 Stowarzyszenie Nasz Myślęcin organizuje w świetlicy wiejskiej w Myślęcinie fantastyczne warsztaty tworzenia elementów strojów. Przeniesiemy się do świata rycerzy, bohaterów i niezwykłych opowieści! Uczestnicy spróbują swoich sił w tworzeniu elementów fantastycznych zbroi i kostiumów inspirowanych średniowieczem oraz światem fantasy.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!