W tym tygodniu portEl poleca koncerty, wernisaż i jarmark

Jest poniedziałek (25 listopada), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

W poniedziałek, 25 listopada odbędzie się premiera filmu dokumentalnego o budowniczym Kanału Elbląskiego "Zapomniany geniusz. Georg Jacob Stenke". Rozpoczęcie o godz. 17 w dużej sali Kina Światowid. Informacja o wejściówkach tutaj.

27 listopada Rotary Club Elbląg Centrum zaprasza na kolejną akcję charytatywną na rzecz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala Miejskiego. Tym razem będzie jej towarzyszyć koncert musicalowy „Jeden dzień w Szmaragdowej Stolicy” w Teatrze im. Aleksandra Sewruka.

Również 27 listopada, w Galerii Nobilis, CSE „Światowid” w Elblągu, odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Arkadiusza Świderskiego. W swoich pracach artysta "balansuje pomiędzy linią a plamą, światłem a cieniem, tworząc dynamiczne kompozycje, które inspirują do głębokiej refleksji". Rozpoczęcie o godz. 18.

29 listopada to okazja do innowacyjnej zabawy Andrzejkowej? Ten wyjątkowy wieczór spędzić w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, gdzie odbędzie się muzyczna impreza, której towarzyszyć będą zabawy i konkursy. Bilety dostępne są w kasie basenu, ilość miejsc ograniczona.

30 listopada o godz. 19 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu odbędzie się koncert Fortepianowe Natchnienie. Zagra wybitna polska pianistka Aleksandry Świgut, która swoją grą potrafi oddać najsubtelniejsze odczucia i przenieść słuchaczy w niezwykłe emocjonalne podróże.

Tego samego dnia odbędzie się też koncert Spiritus Mundi w Galerii EL, zagra Aleksander Jelenič. "To wywoływanie duchów zamieszkałych w moich wiekowych instrumentach. Każdy z nich ma do opowiedzenia historię, a ja wpadając w trans stanę się ich transmiterem. Wyjawiając ostatnie słowa i sekrety, za pomocą muzycznej alchemii zakorzenionej głęboko w personalnych upodobaniach do legend, ludowych bajek, mrocznych wiejsko miejskich historii opowiadanych nocą przy akompaniamencie szumu drzew lub burzowego wiatru". Więcej tutaj.

1 grudnia odbędzie się Warmińsko-Mazurski Jarmark Wyrobów Artystycznych SztukaTERRIA. W sali widowiskowo-sportowej Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, w godzinach 10-17 będzie można nabyć unikatowe wyroby rękodzielnicze, artystyczne oraz naturalną żywność.