W tym tygodniu portEl poleca: konferencję o porcie i festyn z okazji Dnia Dziecka

Jest poniedziałek (23 maja), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza w środę (25 maja) do Galerii Nobilis o godz. 18:00 na wernisaż wystawy o nazwie „Kolor, kreska, brokat”. Będzie to niezwykła wystawa malarstwa i grafiki artystki urodzonej w Elblągu Moniki Wyłogi. Wstęp wolny.

Rok 2022 w Elblągu został uznany przez Radę Miejską „Rokiem tradycji morskich Elbląga”. Włączając się w obchody, zapraszamy na konferencję naukową pt. „Tradycje morskie Elbląga II”, która odbędzie się w czwartek (26 maja), w sali "U św. Ducha" Biblioteki Elbląskiej.

Pasjonujesz się rękodziełem? Chciał(a)byś spróbować własnych sił w tej technice tworzenia? Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zaprasza dorosłych na zajęcia do sekcji tkactwa i rękodzieła artystycznego. W czwartek (26 maja) o 17, na zajęciach będzie można własnoręcznie wykonać makramę. Cena 40 zł/osoba. Obowiązują zapisy.

Elbląska Fabryka Dobra zaprasza wszystkie dzieci z rodzicami na festyn z okazji Dnia Dziecka. Impreza rozpocznie się w sobotę (28 maja) o godz. 16:00, w Wiacie Margitka i na polanie w Bażantarni. Wydarzenie jest otwarte dla mieszkańców. W jego trakcie będzie można wesprzeć aktualne działania charytatywne stowarzyszenia. Więcej dowiemy się na stronie wydarzenia.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach.