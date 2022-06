W tym tygodniu portEl poleca: Letni Salon Muzyczny i Sobota z przewodnikiem

Jest poniedziałek (27 czerwca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

„Scena przy stoliku” zaprasza na ostatnie w tym sezonie teatralnym spotkanie. Na koniec – monodram w wykonaniu Natalii Krystowskiej, aktorki Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. W środę (29 czerwca), w jej wykonaniu usłyszymy tekst Michała Siegoczyńskiego „…syn”. Bilety w cenie 10 zł.

Wakacje już za chwilę, zatem warto wykorzystać ten wolny czas na aktywność sportową i rekreacyjną. MOSiR w Elblągu zaprasza więc wszystkich fanów jazdy na hulajnodze na Skate Park przy ul. Mickiewicza. W środę (29 czerwca), o 18 wystartuje kolejna impreza i warsztaty dla fanów jeżdżenia po rampach.

W środę (29 czerwca), o godz. 17 rozpocznie się spotkanie online w ramach „Wirtualnej Regioteki” z dr. Adrianem Watkowskim, które odbędzie się na profilu FB Biblioteki Elbląskiej. Rozmowę poświęconą elbląskiemu przemysłowi za czasów Schichaua oraz Komnicka poprowadzi dr Radosław Kubus. Zapraszamy!

W czwartek (30 czerwca), o godz. 17 Bibliotek Elbląska zaprasza do Sali „U św. Ducha” na spotkanie z Krystyną Mazurówną – tancerką, choreografką, osobowością sceniczną, niekwestionowaną ikoną stylu, prowokatorką, no i oczywiście autorką książek. Wstęp wolny.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę z cyklu Elbląg plastyczny. Bohaterką wystawy będzie Kinga Kosacz-Drozdek rzeźbiarka, kwidzynianka z urodzenia, od ponad 10 lat związana z Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, gdzie jest nauczycielem rzeźby. Wernisaż na emporach Galerii EL rozpocznie się w czwartek (30 czerwca), o godzinie 18. Wstęp wolny.

W ramach corocznej akcji PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej organizuje darmowe spacery z przewodnikiem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. W tę sobotę (2 lipca), spod CSE Światowid wystartuje spacer pt. „Światowid – wczoraj i dziś”. Przewodnikiem wycieczki będzie Leszek Marcinkowski i Kamil Zimnicki. Zbiórka o godzinie 10.

W niedzielę (3 lipca), w Muszli Koncertowej w Bażantarni rozpocznie się XXV edycja Letniego Salonu Muzycznego. Przez siedem kolejnych niedziel elblążanie i turyści będą mogli posłuchać ciekawych artystów. Nie zabraknie też wydarzeń związanych ze sztuką teatralną.

Miasto.Gramy to seria nietuzinkowych koncertów w nietypowych miejscach. Na kolejne muzyczne wydarzenie zaprasza Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? W niedzielę (3 lipca) ART'N'VOICES Vocal Ensemble w Galerii EL. Start o godz. 19. Wstęp wolny.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z nowej wersji serwisu Na Wynos. Miłego tygodnia!