W tym tygodniu portEl poleca: Miasto.Gramy i Amerykański Weekend

Jest poniedziałek (18 lipca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na w środę (20 lipca) na „Zabawy w formy, ponad normy”, czyli twórcze spotkania w przestrzeni miasta (Park Planty oraz Park Kajki). Uczestnicy w luźnej atmosferze, będą mieli okazję usłyszeć kilka ciekawostek na temat słynnych, elbląskich Form Przestrzennych, a oprowadzanie po wybranych obiektach, każdorazowo połączone będzie z akcjami animacyjno - plastycznymi. Wstęp wolny.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza w czwartek (21 lipca) na wystawę Oli Fronc pod tytułem “Śnienie”. Ola Fronc zajmuję się malarstwem olejnym. Posługuje się pędzlem i szpachlą, które jak sama mówi, dostarczają jej mnóstwo radości. Malarstwo Oli Fronc przypomina ilustracje z sennika lub karty tarota, w których obrazy są pełne symboli i metafor...

G&S Classics i Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zapraszają na spotkanie z kulturą amerykańską w kolorowej i wesołej odsłonie. Od piątku do niedzieli (22-24 lipca) na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego pojawią się kultowe amerykańskie auta i motocykle, koszykówka uliczna, siłacze na rękę, koncerty oraz wiele innych atrakcji.

W ramach corocznej akcji PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej organizuje darmowe spacery z przewodnikiem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Najbliższy spacer wyruszy w sobotę (23 lipca), pod hasłem „Lotnictwo w Elblągu”. Zbiórka o godz. 10 przy wyjściu z tunelu dworca PKP (od ulicy Lotniczej).

Czekają nas artystyczne popołudnia w elbląskim mieście-ogrodzie, tj. w Parku Kajki. Będziemy bawić się słowem, kolorem, dźwiękami. Nad wszystkim będą czuwali poeta Michał Kajka i malarz Julian Fałat. Rezerwujcie niedzielne popołudnie (24 lipca) pełne sztuki i relaksu, niedzielne popołudnia.

Miasto.Gramy to seria nietuzinkowych koncertów w nietypowych miejscach. Na kolejne muzyczne wydarzenie zaprasza Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? W niedzielę (24 lipca) Nick Sinckler w Parku Dolinka. Start o godz. 19. Wstęp wolny.

„Leśne nuty”, to koncert XXV Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2022, realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim – Zarząd Okręgowy w Elblągu. W najbliższą niedzielę (24 lipca) w muszli koncertowej wystąpią dwa zespoły - Zespół „Babrzysko” z Poznania i Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Zielonki Pasłęckiej.

Miłego tygodnia!