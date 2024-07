W tym tygodniu portEl poleca: Music Masterclass, Garmin Iron Triathlon i Letni Salon Muzyczny

Jest poniedziałek (1 lipca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza 4 lipca na otwarcie wyjątkowej wystawy FLOW/PRZEPŁYW. - Misją naszej wystawy jest pozyskać serca i umysły dla ochrony naturalnie płynących rzek, dzikich obszarów, bioróżnorodności, nieludzkich bytów, całego precyzyjnego układu powiązań, który funkcjonuje w naturze. Tutaj wytwory ludzkich rąk nie służą do poddawania sobie natury, lecz do współistnienia z nią, jej uwielbienia i zabawiania. Dlatego nie wykluczamy, że wystawa podczas 2 miesięcy swojego życia będzie się zmieniać, rozrastać, meandrować i będzie w duchu “flow” - tłumaczą autorzy wystawy.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu przygotowało wiele atrakcji na okres wakacyjny. Jak co roku zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia muzealne. Począwszy od 25 czerwca, aż do 29 sierpnia, w każdy wtorek i czwartek, wszyscy chętni chcący poznać tajemnice dawnego rzemiosła, higieny czy kulinariów, oraz amatorzy zabaw sprzed lat, będą mogli wziąć udział w letnich spotkaniach warsztatowych.

Już w tym tygodniu elbląskie biblioteki startują z wakacyjną ofertą dla młodych. Tutaj przeczytamy o Wakacjach z Bulajem, a tu o Wakacjach z Cyberiadą. Ciekawych warsztatów i innych atrakcji nie brakuje! Podobnie Światowid zaprasza na Letnią Małą Akademię Filmową.

Na początku wakacji Elbląg stanie się muzyczną kuźnią talentów. W dniach 5–12 lipca w naszym mieście odbywać się będą mistrzowskie kursy muzyczne Elbląg Music Masterclass organizowane przez Elbląską Orkiestrę Kameralną. Będzie to okazja do wysłuchania czterech fantastycznych koncertów wybitnych artystów oraz czterech recitali młodych muzyków.

5-7 lipca odbędą XXI Dni Fromborka. W programie między innymi: koncerty, atrakcje, spektakl plenerowy, regaty o Puchar Marszałków, zwiedzanie obiektów i dziecięcy turniej piłkarski.

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza w sobotę, 6 lipca, o godz. 12 na warsztaty przeznaczone dla najmłodszych (wiek: 4+) z Marianną Oklejak, ilustratorką książek dla dzieci młodego pokolenia.

Najstarszy i największy cykl triathlonowy w Polsce, Garmin Iron Triathlon, po raz ósmy odbędzie się na pięknej elbląskiej starówce. Poprzednie edycje przyciągnęły do miasta czołowych polskich triathlonistów oraz liczne grono amatorów zakochanych w tym widowiskowym sporcie. Garmin Iron Triathlon Elbląg odbędzie się 7 lipca.

Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego usłyszymy w najbliższą niedzielę w muszli Koncertowej w Bażantarni. Koncertem tym inaugurujemy XXVII Letni Salon Muzyczny – Bażantarnia 2024. Początek o godz. 17. Przed koncertem organizatorzy zapraszają do udziału w spacerze przyrodniczo – historycznym "Tajemnice Bażantarni". Spacer rozpocznie się o godzinie 14:15 przy pętli tramwajowej na ulicy Marymonckiej.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego tygodnia!