W tym tygodniu portEl poleca: rocznica z Piekarczykiem i spotkanie z sowami

Jest poniedziałek (6 marca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia.

W środę (8 marca) obchodzić będziemy 502. rocznicę obrony Elbląga przed Krzyżakami, w której kluczowy udział, jak głosi legenda, miał słynny Piekarczyk. Nawiązując do tych wydarzeń, w najbliższą środę, w godz. 16-18, w okolicach Bramy Targowej, Muzeum Archeologiczno-Historyczne zorganizuje pokaz okuwania łopaty piekarczyka.

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej i Nadleśnictwo Elbląg we współpracy ze Stowarzyszeniem Drapolicz i Zarządem Zieleni Miejskiej w Elblągu, zapraszają na wydarzenie pn. „Co w lesie huczy”. Spotykamy się w piątek (10 marca) na godz. 17.30 w elbląskiej Bażantarni. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy.

Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki? Na szczęście wśród muzyków Elbląskiej Orkiestry Kameralnej ta zasada nie obowiązuje i w marcu kameraliści po raz kolejny, w szkole muzycznej, wystąpią pod batutą Jana Miłosza Zarzyckiego. W tę sobotę (11 marca) w roli solisty do muzyków dołączy zaś Tomasz Strahl – wiolonczelista należący od dekad nie tylko do polskiej, ale i europejskiej czołówki.

Rozgrywki gier planszowych, poznawanie skał i minerałów oraz przygotowania do nadejścia wiosny i świąt wielkanocnych – to propozycje na spędzenie czasu w Bibliotece Elbląskiej podczas sobotnich zajęć dedykowanych dzieciom i rodzinom z dziećmi. W tę sobotę (11 marca) w godz. 11-15 rozgrywki gier planszowych dla osób w każdym wieku, m.in. rodzin z dziećmi.

Jeszcze tylko do niedzieli (12 marca) oglądać można wystawę Zbigniewa Szmurły pt. "…przez nie świecisz…"prezentowaną na emporach Galerii EL w ramach cyklu Elbląg Plastyczny.

Miłego tygodnia!