W tym tygodniu portEl poleca: Spotkanie z Witkowskim, Kobieta to Ja i charytatywny spektakl

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

1 października

Michał Witkowski - znakomity pisarz, felietonista, autor wielokrotnie nagradzanych książek, m.in. „Lubiewo”, „Fototapeta”, „Margot” – będzie gościem kolejnego autorskiego spotkania w Bibliotece Elbląskiej. Początek o godz. 18, wstęp wolny.

Na kolejne spotkanie z cyklu „Elbląg na dużym ekranie” zaprasza Juliusz Marek i CSE Światowid. Tym razem o godz. 18 w kinie Światowid będzie można obejrzeć filmowe materiały dotyczące historii II Liceum Ogólnokształcącego, które w tym roku świętuje 80-lecie istnienia. Wstęp wolny.

1-3 października

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na wydarzenie pn. „Kobieta to ja. Artystyczne inspiracje kobiet” — trzydniowe święto sztuki, humoru i rozwoju, zaprojektowane z myślą o kobietach (i o tych, którzy chcą je świętować). Wernisaże, warsztaty, spotkanie z aktorką i wieczór stand-upu — dużo inspiracji, tworzenia i okazji do integracji. To idealna wymówka, żeby zabrać koleżanki, siostrę, mamę — i spędzić razem fantastyczny czas. Szczegółowy program w linku.

2 października

Park Planty w Elblągu zamieni się w przestrzeń kreatywnych działań i dobrej zabawy. W godzinach 17-20 odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu Grota Miejscówka, które łączy sztukę uliczną, gaming, muzykę i profilaktykę. Wstęp wolny, więcej szczegółów tutaj.

Po przerwie na kolejny seans zaprasza Dyskusyjny Klub Filmowy, działający w kinie Światowid. Tym razem widzowie zobaczą film „Boska Sarah Bernhardt”. Początek o godz. 19.

3 października

W piątek o godz. 18.30 na Dużej Scenie Teatru im. A. Sewruka odbędzie się charytatywny spektakl „Mały fiat, wielka miłość”, z którego dochód będzie przeznaczony na remont budynku przy ul. Lotniczej. To tu podopieczni PSONI koło w Elblągu – osoby z niepełnosprawnościami – będą miały szansę na aktywność zawodową, udział w warsztatach i codzienną opiekę z rehabilitacją. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą im pomóc, a szczegóły znajdziecie tutaj.

4 października

Wolontariusze zapraszają wszystkich chętnych na kolejną edycję Biegu na sześć łap, który odbędzie się w sobotę, 4 października o godz. 11. To świetna okazja, by wyprowadzić na spacer psy z elbląskiego schroniska i spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu w Bażantarni. Uwaga, obowiązują zapisy, a szczegóły sprawdzicie tutaj.

Wiecie, że w 2025 roku obchodzimy 800-lecie narodzin Herkusa Monte - legendarnego wodza pruskiego plemienia Natangów w czasach największego pruskiego powstania antykrzyżackiego w latach 1260 - 1274? Podobnie jak szkocki bohater narodowy William Wallace (Bravehart), Herkus Monte walczył z silniejszym przeciwnikiem o to, by jego lud mógł zachować wolność i własne obyczaje. Stał się symbolem oporu przeciwko krzyżackiej chrystianizacji mieczem, a jego imię przetrwało nie tylko w legendach, ale stało się inspiracją dla pisarzy i artystów, w tym m.in. dla Adama Mickiewicza. Centrum Spotka Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza w sobotę, 4 października na wykłady i projekcję filmu poświęconych historii tej barwnej postaci. Wstęp wolny. Początek o godz. 12.

4-5 października

Weekend w regionie minie pod znakiem Ptasiego Pikniku. W sobotę i niedzielę w Krynicy Morskiej odbędzie się już piętnasta edycja tego wydarzenia dla miłośników obserwacji ptactwa. Jakie atrakcje przygotowało dla nich Nadleśnictwo Elbląg? Sprawdź tutaj.

To będzie także weekend poświęcony seniorom. Ze specjalną ofertą dla tej grupy wiekowej wystąpił m.in. Teatr im. Sewruka. Zapraszamy do skorzystania!

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!