W tym tygodniu portEl poleca: Święta, święta i po świętach

Graf. Andrzej Kraśkiewicz

Jak co poniedziałek zapraszamy do przeglądu wydarzeń nadchodzącego tygodnia. Co się będzie działo? Jak się domyślacie, najbliższe dni zdominowane zostaną przez święta i wydarzenia z nimi związane.

24 grudnia, w Wigilię, o godz. 14 odbędzie się właśnie... Wigilia dla samotnych. 777 CREW i Fundacja Wolne Miejsce zapraszają do Domu Dziennego Senior+ przy Zamkowej 16a wszystkich, którzy tego dnia nie chcą być sami. Szczegóły tutaj. Nowy bożonarodzeniowy show króla walca już 25 grudnia będzie można zobaczyć w Światowidzie! "Spraw, aby czas Bożego Narodzenia stał się jeszcze bardziej wyjątkowy i spędź go z bliskimi na Srebrno-złotym koncercie gwiazdkowym André Rieu i jego Orkiestry Johanna Straussa. Dzięki temu wydarzeniu na blisko trzy godziny przeniesiecie się do skąpanego w świątecznej atmosferze Zimowego Pałacu w Maastricht i przeżyjecie najpiękniejsze muzyczno-gwiazdkowe chwile". W czwartek, 26 grudnia w parku Modrzewie o 9 odbędzie się kolejna odsłona parkrun. To profesjonalnie zorganizowana inicjatywa, w ramach której świetni ludzie biegają, truchtają, maszerują, spacerują na 5 km z pomiarem czasu. Parkrun zwykle odbywa się w sobotę, ale świąteczny okres rządzi się swoimi prawami. Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka w Elblągu przygotowało dla mieszkańców i gości wyjątkową atrakcję. Od 26 do 30 grudnia pojawią się ponownie dmuchane tory przeszkód, które dostarczą niezapomnianych emocji zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Z atrakcji będzie można skorzystać już w drugi dzień świąt (26 grudnia) od godziny 14, aż do poniedziałku (30 grudnia) do godziny 22. Wstęp na dmuchane tory przeszkód wliczony jest w cenę standardowego biletu na basen. W piątek, 27 grudnia w sali "U św. Ducha" Biblioteki Elbląskiej odbędzię się koncert "Jazzowe kolędowanie" z Julia Sawicka Project. Wstęp wolny za okazaniem wejściówki. W sobotę, 28 grudnia, czas można spędzić koncertowo. "Andrea Bocelli to bez wątpienia najsłynniejszy tenor świata. Jest ikoną popkultury w zakresie śpiewu operowego. Z brawurą łączy muzykę klasyczną z rozrywkową. Jego nagrania sprzedają się w milionach egzemplarzy. Teraz ten charyzmatyczny śpiewak obchodzi jubileusz 30-lecia swojej pracy artystycznej. Z tej okazji przygotował wielki koncert, którego nagranie można obejrzeć w Kinie Światowid!" Pokolenie "baby boomers" wychowywane w latach PRL-u, ale także młodsze osoby mają teraz okazję cofnąć się w czasie do tego okresu, a to za sprawą najnowszej sztuki, której premiera odbędzie się 29 grudnia w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Chodzi oczywiście o spektakl "Czarno-białe w kolorze. Wybiegnijmy wyjątkowo o jeden dzień poza nadchodzący tydzień i przypomnijmy, że 30 grudnia odbędzie się koncert Arki Noego w Tolkmicku, organizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Szczegóły dotyczące m. in. biletów pod tym likiem. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!

red.