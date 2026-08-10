W tym tygodniu portEl poleca: Święto Wojska Polskiego i koncerty

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

wtorek, 11 sierpnia

Lubisz koszykówkę, aktywną rywalizację i dobrą zabawę? Zbierz drużynę i weź udział w Międzypokoleniowych Rozgrywkach Koszykówki „Gramy na Zatorzu”! Wydarzenie odbędzie się 11 sierpnia o godz. 15 na boisku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Romualda Mielczarskiego 45 w Elblągu. W linku znajdziesz informacje, jak zapisać się na to wydarzenie.

środa, 12 sierpnia

Od godz. 18 do godz.20 Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zaprasza na wspólną obserwację częściowego zaćmienia Słońca na Promenadzie nad Zalewem Wiślanym (wydarzenie bezpłatne). - Będziemy wykorzystywać do tego teleskopy LUNT i ZEISS oraz rekonstrukcję XVII-wiecznej lunety. Na uczestników czekają również warsztaty „Wokół Słońca – zbuduj własne okulary do obserwacji zaćmienia”, gdzie samodzielnie będzie można wykonać specjalne okulary wyposażone w certyfikowaną folię Baader AstroSolar - piszą organizatorzy.

piątek, 14 sierpnia

W Elblągu odbędą się wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego

Program:

godz. 9.30 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Twórców Niepodległości, ul. Rycerska

godz. 10.00-11.15 - msza święta w katedrze

godz. 11.15-12 - przemarsz z katedry na plac Kazimierza Jagiellończyka, gdzie odbędzie się uroczysty apel.

godz. 12.00-13.15 – uroczysty apel na placu Kazimierza Jagiellończyka: podniesienie flagi państwowej, przemówienia, apel pamięci, salwa honorowa.

godz. 13.15 – defilada

godz. 13.30 – zakończenie uroczystości

Na placu Jagiellończyka odbędzie się także pokaz sprzętu wojskowego, żołnierze będą też częstować wojskową grochówką.

A wieczorem na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego odbędzie się kolejny seans Kina pod Chmurką. Tym razem widzowie zobaczą film "Wielki Marty". Początek seansu ok. godz. 21 (gdy zapadną ciemności), wstęp wolny.

sobota, 15 sierpnia

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na koncert na rzece Elbląg. W ramach cyklu muzycznego Rockfin Float Music wystąpi zespół Dagna & Rodriguez. Miejsce: platforma na rzece Elbląg - (ul. Wybrzeże Gdańskie 12), początek godz. 17, wstęp wolny.

niedziela, 16 sierpnia

O godz. 17 w muszli w Bażantarni rozpocznie się ostatni tego lata koncert Letniego Salonu Muzycznego Na zakończenie cyklu organizatorzy przygotowali niespodziankę.

Od godz. 15 do godz. 21 w amfiteatrze Parku Dolinka wybrzmi muzyka od klasyki, przez alternatywę po pop. Zagrają Ania Sama, Moon Project i Dagna Krause. Tuż obok, za mostkiem - będziemy mieli okazję doświadczyć wystawy sztuki malarstwa, ceramiki i rzeźby Doroty Sekuły, Alicji Zaradkiewicz i Ani Gawron. Więcej informacji w linku.

Atrakcje na ten tydzień przygotowały również MOSiR oraz Biblioteka Elbląska.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowane lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!