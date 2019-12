W tym tygodniu portEl poleca: sylwester w mieście i noworoczne aktywności

Od kultury przez duże K po popkulturę: konferencje i festiwale, wernisaże i wystawy, koncerty i spektakle, imprezy oraz festyny - w poniedziałki specjalnie dla naszych Czytelników prezentujemy wydarzenia kulturalne i rozrywkowe nadchodzącego tygodnia w Elblągu i okolicy.

W tym tygodniu pożegnamy 2019 r. i przywitamy nowy. Chętni mogą to zrobić na placu przy katedrze św. Mikołaja, gdzie odbędzie się Elbląska Noc Sylwestrowa. Co w programie? M.in. koncert zespołu Gesek, pokaz animacji laserowej, konkursy z nagrodami. Start o godz. 22, zakończenie imprezy zaplanowano na godz. 1. Jeśli nie wiecie, jak dojechać na to wydarzenie i jak z niego wrócić zajrzyjcie do tekstu "Komunikacja miejska w sylwestra i Nowy Rok".

Co można zrobić po sylwestrze? Zostać w domu i odpoczywać albo aktywnie spędzić pierwszy dzień roku. Chętni mogą wziąć udział w noworocznym turnieju tenisowym, organizatorzy zapewniają też rakiety tym, którzy ich nie posiadają.

Kolejne dni też mogą być okazją do tego, aby pójść na łyżwy, na basen, potańczyć zumbę, wziąć udział w zajęciach aqua fitnessu. Daty i godziny znajdziecie w tekście "Baseny, lodowisko i tor w czasie świąteczno-noworocznym". Jeśli macie ochotę możecie również dołączyć do nowej grupy tańca towarzyskiego, pierwsze zajęcia odbędą się 4 stycznia.

Nowy Rok to także okazja do tego, aby zrobić coś dobrego. "Zimy w Nepalu są chłodne, a najbardziej cierpią wówczas ubogie dzieci. Ruch Maitri pomaga je dożywiać, ale jesienią i zimą cierpią z zimna i z powodu braku ciepłych rzeczy" - informują organizatorzy i zapraszają wszystkich do wzięcia udziału w zbiórce ciepłych ubrań, która potrwa do 6 stycznia. Wszystkie szczegóły znajdziecie w tekście "Były pluszaki, teraz zbieramy ciepłe ubrania".

Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.