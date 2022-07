W tym tygodniu portEl poleca: szanty nad Zalewem i Bursztynową Miss Polski

Jest poniedziałek (4 lipca), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

8 koncertów, muzycy młodego pokolenia i profesorowie z najwybitniejszych europejskich uczelni. Jednym słowem – „Elblag Music Masterclass” czyli letnie święto muzyki smyczkowej (i nie tylko). Koncerty odbywać się będą w Bibliotece Elbląskiej, Ratuszu Staromiejskim i Galerii El. Takiej muzyki w tych murach jeszcze nie było!

Już 8 i 9 lipca w Tolkmicku zachód słońca umilą szanty, bo właśnie wtedy będzie odbywać się VI Festiwal Piosenki Żeglarskiej Szanty nad Zalewem. Początek imprezy w piątek (8 lipca) o godzinie 17:30. Wstęp wolny.

Finał wyborów Bursztynowej Miss Polski 2022 odbędzie się już w sobotę (9 lipca) na plaży w Jantarze. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem i na stałe wpisało się w letni kalendarz imprez. Jest to XIX edycja konkursu, która w tym roku odbędzie się w trakcie XXII Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu.

W ramach corocznej akcji PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej organizuje darmowe spacery z przewodnikiem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. W najbliższą sobotę (9 lipca), wystartuje wycieczka pod nazwą „Szwedzi w Elblągu”. Spacer poprowadzi Magdalena Światkowska. Zbiórka o godzinie 10 przy moście Niskim (parking dla samochodów).

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z nowej wersji serwisu Na Wynos. Miłego tygodnia!