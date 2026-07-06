W tym tygodniu portEl poleca: Turniej rycerski i Salon Muzyczny

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

Od 3 do 12 lipca odbywa się jubileuszowa V edycja Elbląg Music Masterclass – największych warsztatów muzycznych w północnej Polsce. Program jest tutaj.

7 lipca o godz. 17 w Kamieniczkach Elbląskich przy ul. Św. Ducha 3-4 odbędzie się spotkanie z Krzysztofem Kamińskim, autorem poszerzonej biografii o. Czesława Andrzeja Klimuszki. Wstęp wolny.

11 lipca to też kolejny spacer z przewodnikiem PTTK, tym razem „20 lat pasji do historii z Denarem”; poprowadzi go Grzegorz Nowaczyk, zbiórka przy Kaponierze ul. Królewiecka 167. Start o godz. 10.

11 lipca dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu ponownie zamieni się w tętniące życiem średniowieczne miasteczko. Muzeum, we współpracy z Elbląskim Bractwem Historycznym, zaprasza mieszkańców i turystów na wydarzenie „Turniej rycerski i łuczniczy w średniowiecznym Elblągu”. Rozpocznie się o godzinie 10.30.

Muzyczne wakacje w Elblągu oznaczają jedno – cykl niedzielnych koncertów w Bażantarni. Kogo w tym roku usłyszymy w Muszli Koncertowej w ramach Letniego Salonu Muzycznego? 12 lipca o 17 odbędzie się koncert „Muszla talentów. Arie i operetki”. Wystąpią Antonina Wiśniewska (mezzosopran), Małgorzata Przyborowska (sopran), Dorota Artykiewicz-Skrla (pianino), Mikołaj Ostrowski. Wcześniej odbędzie się spacer Tajemnice Bażantarni.

Nad jeziorem Pierzchalskim w dniach 10-12 lipca odbędzie się kolejne spotkanie "Lecimy w las". Będzie parada pojazdów, gry i zabawy, ognisko itd. Więcej tutaj.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!