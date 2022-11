W tym tygodniu portEl poleca: warsztaty świąteczne, parkrun i Kawiarenkę Obywatelską

Jest poniedziałek (21 listopada), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia tego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza dorosłych na warsztaty hand made "Dekoracyjne ozdoby na świąteczny stół”. W czwartek (25 listopada) o godz. 17 przekonamy się jak w prosty i przystępny sposób, krok po kroku wykonać można świąteczne stroiki, dekoracje na sztućce i wiele innych rozmaitych ozdób.

Czy organizacje pozarządowe powinny bać się współpracy ze stowarzyszeniami i fundacjami z innych europejskich krajów? Jak na rozwój NGO wpływa wymiana doświadczeń i dobrych praktyk? O tym podczas Kawiarenki Obywatelskiej, która odbędzie się w czwartek (25 listopada) o godz. 11 w Domu pod Cisem przy ul. Stawidłowej 3 w Elblągu.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę (26 listopada) niezmiennie ruszy kolejny bieg. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Telefonicznie, na Messengerze i podczas streamingu – w sobotę (26 listopada) w godz. 10-16 notariusze w całej Polsce już po raz 13. będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Dzień Otwarty Notariatu. O co można zapytać notariusza?

„Na pełnym morzu” to pełen humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji dramat Sławomira Mrożka. Głównymi bohaterami dramatu są trzej rozbitkowie – Mały, Gruby i Średni, dryfujący na tratwie na tytułowym pełnym morzu. Podczas poniedziałkowej (28 listopada) Sceny przy Stoliku zobaczymy Krzysztofa Bartoszewicza, Dominika Blocha, Lesława Ostaszkiewicza, Jerzego Przewłockiego i Krzysztofa Żabkę.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. Miłego tygodnia!