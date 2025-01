W tym tygodniu portEl poleca: Wernisaż Fotka Miesiąca, spotkanie z historią i wystawę w muzeum

Jest poniedziałek (13 stycznia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Szczególnie polecamy wernisaż wystawy Fotka Miesiąca, na którym zaprezentujemy 80 najciekawszych zdjęć Czytelników portEl.pl przedstawiających Elbląg i okolice.

Środa, 15 stycznia

Na taki wieczór czekamy cały rok! W środę o godz. 18 w CSE Światowid już po raz 18. odbędzie się wernisaż wystawy Fotka Miesiąca Czytelników portEl.pl Spośród setek zdjęć wysyłanych na konkurs przez cały 2024 rok wybraliśmy 80 najciekawszych, a ich autorów nagrodzimy podczas wernisażu. Ogłosimy też po raz pierwszy laureata Fotki Roku, który otrzyma 3 tys. złotych ufundowane przez prezydenta Elbląga. Jak co roku na uczestników wernisażu będzie czekał pyszny tort oraz niespodzianka! Zapraszamy wszystkich chętnych, wstęp wolny.

W środę również o godz. 18 w swoje gościnne progi zaprasza Biblioteka Elbląska. Tym razem na spotkanie z historią, a konkretnie w Klubie Książki Historycznej. Tym razem Łukasz Koszewski z kanału „Nie-historia” opowie o książce Krzysztof Pyzia pod tytułem „Wyszło jak zwykle… Rozbrajająca historia Polski”.

Po kulturalnej uczcie czas na sportowe emocje. W środę o godz. 19 w hali przy ul. Kościuszki kolejne spotkanie przed własną publicznością rozegrają koszykarze Energa Basketball Elbląg. Tym razem rywalem będzie Gdyńska Akademia Koszykówki. Wstęp na mecz bezpłatny, koszykarze liczą na gorący doping.

Czwartek, 16 stycznia

Trwa pierwsza edycja Łyżwiarskich Czwartków. Co tydzień na torze Kalbar i lodowisku Helena odbywają się bezpłatne imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci 5-6-letnich i uczniów szkół podstawowych. W tym tygodniu zajęcia odbędą się na Kalbarze i rozpoczną się o godz. 16.30, wstęp wolny! Zapisy od godz. 16 na miejscu.

Piątek, 17 stycznia

O godz. 18 w Muzeum Archeologiczno-Historycznym (budynek Gimnazjum) odbędzie się międzynarodowy wernisaż dwóch wystaw, które przybliżą tajemnice wikińskich skarbów i pozwolą zrozumieć fenomen tych niezwykłych znalezisk. Pierwsza z nich nosi tytuł „Złoto wikingów. Skarby a polityka od 1800 r.. Druga - „Srebro wikingów. Monety Orientu w skarbie z Truso”. Więcej o wystawie napiszemy wkrótce, ale już teraz zachęcamy do rezerwowania sobie piątkowego wieczoru na odwiedziny w Muzeum. Wstęp na wernisaż wolny.

Sobota, 18 stycznia

Co sobotę o godz. 9 w parku Modrzewie odbywa się parkrun, czyli spotkania dla osób, które lubią aktywność na świeżym powietrzu. Do pokonania 5 km marszem, truchtem, biegiem, jak kto woli. Udział jest bezpłatny, wymagana jest jedynie jednorazowa rejestracja. To już będzie 195. Spotkanie parkrun park Modrzewie, ale wyjątkowe, bo poświęcone Dni Babci i Dziadka. Wszystkie babcie, dziadkowie wraz z wnukami mile widziane.

Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.