Z dziećmi do Szpitala Miejskiego

Od 1 sierpnia Szpital Miejski w Elblągu przejmuje Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną dla pacjentów do 18. roku życia. To oznacza, że całościowa opieka medyczna nad dziećmi w całości będzie już znajdować się w placówce przy ul. Komeńskiego.

9 lipca uroczyście otwarto oddział pediatryczny w Szpitalu Miejskim przy ul. Komeńskiego. Przeniesiono tam pediatrię dzieci młodszych i starszych ze Szpitala Wojewódzkiego, ale w wojewódzkiej placówce nadal działała Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna dla osób do 18. roku życia. Do końca miesiąca ma być również przeniesiona do Szpitala Miejskiego, od 1 sierpnia oficjalnie zacznie tam działalność.

- Od tego dnia wszystkie osoby wymagające świadczeń zdrowotnych w powyższym obszarze o zgłaszanie się bezpośrednio do Szpitala Miejskiego w Elblągu; ul. Komeńskiego 35, w którym działa Oddział Pediatryczny oraz Oddział Chirurgii Dziecięcej – informuje Sebastian Makowski z biura prasowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.