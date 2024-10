Zderzenie na drodze nr 503. Podejrzany o kierowanie pojazdem miał prawie 3 promile

Dziś (4 października) ok. godz. 13 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch aut osobowych. Jedno z aut wylądowało w rowie. Droga jest obecnie zablokowana. Zobacz zdjęcia.

Do zdarzenia doszło na drodze nr 503 na wysokości Rubna, tuż za zjazdem na Nowakowo. Jak informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, ze wstępnych informacji wynika, że osobowe audi jechało z dużą prędkością w stronę Kamionka Wielkiego, wyprzedzając inne pojazdy. W trakcie wykonywania tego manewru, auto zderzyło się z osobową kią (która prawdopodobnie także próbowała rozpocząć manewr wyprzedzania) w wyniku czego kia wpadła do rowu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, kierującego audi nie było na miejscu. W drugim aucie, które znajdowało się w przydrożnym rowie, były dwie kobiety i dziecko. Jedna z kobiet opuściła pojazd przed przyjazdem służb. Strażacy udzielili potrzebującym pierwszej pomocy do czasu przyjazdu służb medycznych.

Niedługo później, policjanci natknęli się na oddalającego się pieszo z miejsca zdarzenia 42-latka. Mężczyzna odpowiadał rysopisowi, jaki przedstawili świadkowie zdarzenia. Twierdził, że to nie on kierował pojazdem. Jak się okazało, był nietrzeźwy. Miał 2,82 promila alkoholu w organiźmie.

Na miejscu pracowała policja, straż pożarna i zespół ratownictwa medycznego. Dwie kobiety oraz dziecko podrużujące kią zostały przewiezione do szpitala na badania. Szczegóły wyjaśni policyjne dochodzenie.