Duńczycy zainteresowani elbląskim portem

W maju władze Elbląga i Zarząd Portu Morskiego mają podpisać list intencyjny o współpracy z portem Vordingborg. Duńczycy, gdy już powstanie nowa droga wodna z Bałtyku do Elbląga, mają być zainteresowani transportem materiałów budowlanych, zbóż i drewna.

Vordingborg to miasto liczące 9 tysięcy mieszkańców, położone w regionie Zelandia w Danii. Miejscowy port w ostatnich latach został mocno rozbudowany, a tor wodny pogłębiony do 10,4 metra i poszerzony do 70 m. Przeładowuje on obecnie około miliona ton towarów rocznie. Elbląg – dla porównania – ok. 130 tys. ton rocznie.

- Rozmowy z Duńczykami prowadzimy od dłuższego czasu. W maju razem z panem prezydentem lecimy do Danii, by podpisać list intencyjny w sprawie współpracy obu portów. Umowa ma być podpisana jesienią – informuje Arkadiusz Zgliński, dyrektor Zarządu Portu Morskiego w Gdyni. - Vordingborg specjalizuje się m.in. w przeładunkach materiałów budowlanych, drewna itp., więc jest szansa, że współpraca z Elblągiem będzie dotyczyła np. przewozu tego typu towarów. Oczywiście wówczas, gdy nowa droga wodna z Zatoki Gdańskiej do Elbląga będzie już gotowa.

Jak informuje poniedziałkowy „Puls Biznesu”, do elbląskiego portu zgłaszają się także podmioty zainteresowane świadczeniem usług w segmencie cargo. „To np. polska agencja transportowa Okmarit, dotychczas działająca w portach Trójmiasta i Pomorza Zachodniego. Ma też biuro w Elblągu, skąd zamierza rozwijać działalność. Do tego nie wystarczy jednak przekopanie Mierzei Wiślanej - potrzebna jest także rozbudowa infrastruktury w elbląskim porcie i okolicy” - informuje „Puls Biznesu”.

Przypomnijmy, że władze miasta zgłosiły do kluczowych projektów unijnych „Rozwój elbląskiego portu”, który zakłada w perspektywie ośmiu najbliższych lat zainwestowanie w port ok. 200 mln złotych. Inwestycje mają być sfinansowane ze środków przeznaczonych przez Brukselę dla województwa warmińsko-mazurskiego. Władze Elbląga tworzą dokumentację poszczególnych inwestycji. Najpilniejszą sprawą jest budowa obrotnicy dla statków, która ma powstać w miejscu, gdzie rozpoczyna się Kanał Jagielloński. Jej szacunkowy koszt przekracza 20 mln złotych.