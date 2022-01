Kto kupi zabytkowy dwór?

Wybudowany pod koniec XVIII wieku dwór w Marwicy powiat elbląski wystawił na sprzedaż. Na dwa przetargi, w których cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 4 mln zł, nie wpłynęła żadna oferta. 27 stycznia powiat podejmie kolejną próbę znalezienia nabywcy, tym razem w drodze rokowań.

Dwór w Marwicy wybudowano w latach 1780 - 1790. Na początku XX wieku przebudowano go w stylu secesyjnym, majątek wówczas należał do rodziny Kriegów. W 1929 roku posiadłość została sprzedana na rzecz państwa, które z kolei odsprzedało ziemię okolicznym rolnikom. W dworze urządzono dom opieki dla osób starszych, a następnie dom dzieci wysyłanych na wieś. W pewnym okresie mieściła się tu także szkoła Hitlerjugend. Dwór ma charakter dużej willi, wewnątrz zachowały się oryginalne boazerie holu oraz schody z ozdobną balustradą. Powiat elbląski do końca 2019 roku prowadził w zabytkowym obiekcie Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Orle Gniazdo. Gdy jej mieszkańcy przeprowadzili się do nowoczesnych i kameralnych placówek w Pasłęku i Zielonce Pasłęckiej, powiat zdecydował się sprzedać nieruchomość. Na dwa ogłoszone przez Zarząd Powiatu przetargi (8 lipca oraz 21 października) nie wpłynęła jednak żadna oferta. 27 stycznia odbędzie się kolejna próba sprzedaży dworu w Marwicy, tym razem w drodze rokowań.

- Na razie nie ma konkretnego nabywcy. Rokowania są podobne do przetargu, ale cenę proponuje ewentualny nabywca, nie kierując się już pierwotną wyceną - informuje Maciej Romanowski, starosta elbląski.

W dwóch pierwszych przetargach cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 4 mln zł brutto. Od niej obowiązywała jednak bonifikata 50 procent, zgodnie z art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ponieważ obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.

Osoby lub firmy, które chcą wziąć udział rokowaniach, mogą zgłaszać swoje oferty do 25 stycznia.

- Grunt zabudowany budynkiem byłego domu dziecka, budynkiem mieszkalnym, budynkiem obory, budynkiem szopy. Działka jest ogrodzona, uzbrojona w media: energia elektryczna, woda z wodociągu oraz kanalizacja. Na terenie nieruchomości znajduje się oczyszczalnia ścieków - czytamy m. in. o nieruchomości w ogłoszeniu o rokowaniach.