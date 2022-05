„Detektyw Bruno” w Kinie „Światowid”

Kino Światowid zaprasza na cudowny film, który nauczy twoje dziecko, jak ważna jest przyjaźń. Przygodowa i romantyczna komedia familijna o chłopcu, który wkręca swojego ulubionego filmowego gwiazdora we wspólne poszukiwanie skarbu. Dla każdego z nich okaże się nim coś zupełnie innego. Dla małego Oskara to ukryty przez rodziców tajemniczy prezent, a dla sławnego Bruna odkrycie, że miłość jest bliżej niż myślisz. Detektywa Bruno gramy od 27 maja do 9 czerwca.

Przez pewien incydent na planie kariera Księskiego wisi na włosku. Paparazzi i konkurencja depczą mu po piętach. Aktor jest zdruzgotany. Wówczas w jego życiu pojawia się chłopiec, który najbardziej na świecie lubi rozwiązywać zagadki i oglądać serial… „Detektyw Bruno”. Chłopcem tym jest Oskar, który od niedawna mieszka w rodzinnym domu dziecka. Choć ma liczne rodzeństwo i kochających opiekunów (Edyta Jungowska i Ireneusz Czop) – tęskni za swoimi rodzicami. Kiedy przypadkowo wpada mu w ręce wcześniej przygotowana przez nich niespodzianka – zabawa w odkrywanie urodzinowego skarbu, Oskar natychmiast chce ruszyć na poszukiwania. Zagadka nie jest łatwa. Trzeba wynająć najlepszego detektywa na świecie. Kto nim jest? Oczywiście Detektyw Bruno! Oskar nie przyjmuje do wiadomości, że Księski to tylko aktor, w dodatku niezbyt sympatyczny. Widząc, jak bardzo chłopiec zapatrzony jest w swojego idola, menadżerka aktora (Dorota Kolak) postanawia wykorzystać tę okazję do podreperowania reputacji swojego podwładnego. Oskar i Bruno rzucają się więc w wir przygody. Ten pierwszy pełen entuzjazmu, ten drugi zaś niechętny i zblazowany. Im bardziej Oskar wywraca życie Bruna do góry nogami, tym więcej mają frajdy i radości. Tego właśnie było im trzeba do szczęścia! Zabawa w poszukiwanie skarbów prowadzi do niespodziewanego, ale bezcennego odkrycia: nie ma większego skarbu niż prawdziwy przyjaciel. Reżyseria: Magdalena Nieć, Mariusz Palej Produkcja: Polska Obsada: Piotr Głowacki, Karolina Gruszka, Iwo Rajski, Ireneusz Czop, Dorota Kolak, Rafał Mroczek, Marcin Mroczek, Edyta Jungowska Czas: 110 min Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

