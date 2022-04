„Gdzie jest Anne Frank” w Kinie „Światowid”

Kino Światowid gorąco zaprasza na niesamowitą animację nawiązującą do historycznych wydarzeń. „Gdzie jest Anne Frank” to fascynująca przygoda niosąca ze sobą wiele ważnych wartości. Gramy od 22 kwietnia do 5 maja.

Historia Anny Frank zostaje przedstawiona z perspektywy współczesnego człowieka oraz wymyślonego przyjaciela bohaterki – Kitty. Pewnego dnia, w pamiętnik dziewczynki uderza piorun, co powoduje ożywienie wykreowanej przez Annę przyjaciółki. Kitty wyrusza w podróż, by odnaleźć Annę. Poszukiwania doprowadzają do odkrycia wielu historycznych nawiązań, które nakreślają życiorys rodziny Franków. Kitty cofa się w czasie, by dowiedzieć się, co stało się z jej przyjaciółką. To przez jej oczy widz może dostrzec upadek Holandii, zachowania ludzi wobec rodziny Franków. Film w reżyserii Ari Folman to świetna forma nauki historycznych motywów, które z pewnością stanowią ważny element tej produkcji.

Reżyseria: Ari Folman

Produkcja: Belgia, Francja. Holandia, Izrael, Luksemburg

Czas: 99 min

