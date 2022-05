„Książę” w Kinie „Światowid”

Kino Światowid zaprasza na emocjonującą historię prosto z brytyjskiego dworu. „Książę” gramy od 20 maja do 2 czerwca.

Film w reżyserii Rogera Michella opowiada o skoku na Galerię Narodową w Wielkiej Brytanii. Złodzieje ukradli portret Księcia Wellingtona autorstwa Goyi, a policja uznaje, że za przestępstwem stoi wielka, międzynarodowa grupa. Czytający te informacje taksówkarz Kempton Bunton nie ukrywa, że sprawa go bawi. Wart wiele pieniędzy obraz jest bowiem schowany w jego mieszkaniu w Newcastle. Bohater wiedzie proste życie, ma kochającą żonę i dzieci, jednak jego idealistyczne poglądy wpychają go w wiele kłopotów. Kradzież obrazu to nie sposób na szybki zarobek, a szlachetny ruch. Kempton kontaktuje się z władzami i proponuje zwrócenie obrazu w zamian za wykonanie kilku czynów w kierunku naj biedniejszych ludzi Wielkiej Brytanii. Gdy Bunton w końcu wpadnie, będzie zmuszony stawić czoła wymiarowi sprawiedliwości.

Reżyseria: Roger Michell

Produkcja: Wielka Brytania

Obsada: Helen Mirren, Jim Broadbent, Matthew Goode, Fionn Whitehead

Czas: 96 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl