„Lingui” w Kinie „Światowid”

Kino Światowid zaprasza na emocjonalną przygodę w samo centrum afrykańskiej moralności. „Lingui” to dramat nominowany do wielu nagród, m.in. w Cannes. Gramy od 8 do 21 kwietnia.

Film w reżyserii Mahamat-Saleh Haroun opowiada historię Aminy, mieszkanki Czadu, która samotnie wychowuje nastoletnią Marię. Codzienna walka o poprawę standardu życia sprawia ogromne trudności, jednak na bohaterki czekają jeszcze cięższe czasy. Maria zachodzi wciąż. Jako nastolatka nie chce rodzić dziecka. Niestety, kraju, w którym mieszka, aborcja to nie tylko grzech, ale także poważne przestępstwo. Wybór dziewczyny jest jasny – urodzić dziecko i ryzykować życiem w skrajnej biedzie lub podjąć próbę usunięcia ciąży i narazić się na potępienie narodu. Czy bohaterka zdecyduje się na radykalne działania? Reżyseria: Mahamat-Saleh Haroun Produkcja: Belgia, Francja. Niemcy Obsada: Achouackh Abakar Souleymane, Rihane Khalil Alio, Youssouf Djaoro, Briya Gomdigue Czas: 87 min Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

Kino Światowid