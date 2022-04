Majowe transmisje z The Metropolitan Opera

Centrum Spotkań Europejskich Światowid serdecznie zaprasza na kolejną odsłonę transmisji prosto z nowojorskiej opery w ramach Metropolitan Opera: Live in HD. W majowym repertuarze organizatorzy zaplanowali aż dwa spektakle: „Turandot” oraz „Łucja z Lammermooru”. Na pierwszy z nich zapraszamy już 7 maja.

„Turandot” to sztuka autorstwa Giacomo Puccini’ego, pełna emocjonalnych zwrotów akcji. Główna bohaterka – Turandot, to bezduszna księżniczka, która przysięgła, że nigdy nie pokocha żadnego mężczyzny. Każdy kandydat musi stawić czoła trzem trudnym zagadkom, a chociaż jeden błąd kosztować będzie życie. Niespotykane wymagania Turandot nie zniechęciły jednak księcia Kalafa, który zauroczony kobietą podejmuje próbę zdobycia jej ręki. Bohater poprawnie rozwiązuje wszystkie zagadki, jednak Turandot za wszelką cenę prosi ojca, by nie zgadzał się na oddanie córki. Król dotrzymuje obietnicy, a Kalaf za wszelką cenę pragnie zdobyć serce bohaterki. W rolach głównych wystąpili m.in. Anna Netrebko, Yonghoon Lee, Ermonela Jaho czy też Ferruccio Furlanetto. Na spektakl zapraszamy 7 maja o 18:55.

„Łucja z Lammermooru” to opera napisana przez Gaetano Donizettiego. Sztuka opowiada historię tytułowej Łucji oraz Edgara. Para jest w sobie szalenie zakochana, jednak konflikt pomiędzy ich rodami powoduje, że uczucie jakie do siebie darzą zostaje wystawione na próbę. Z czasem, brat Łucji podstępem doprowadza do ślubu z lordem Arturem Bucklawem. Edgar jest przekonany, że to Łucja go zdradziła. Zrozpaczona kobieta wpada w szaleństwo, po czym zabija męża i sama umiera. Edgar dowiedziawszy się o tragedii również odbiera sobie życie. W spektaklu zagrali m.in. Nadine Sierra, Javier Camarena, Artur Ruciński oraz Matthew Rose. Na spektakl zapraszamy 21 maja o 18:55.

Majowe transmisje to z pewnością ciekawa propozycja na spędzenie wiosennych wieczorów. Zapraszamy do kina!



Bilety na film można nabyć:

• online

• w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

• w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00



Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl