Kino Światowid zaprasza w czwartek (24 marca) o godz. 16:30, na kolejną odsłonę cyklu "Mamo, tato idziemy do kina!". Tym razem dzieci będą miały okazję na świetną zabawę przy animacji "To nie wypanda", a rodzice mogą wykorzystać ten czas na film "Inni ludzie".

Wydarzenie "Mamo, tato idziemy do kina" jest przygotowany z myślą o rodzicach i dzieciach, którzy chcą spędzić czas w kinie, ale niekoniecznie na tych samych seansach. Filmy rozpoczynaj się o tej samej porze, w dwóch różnych salach. Dzieci pozostają pod opieką podczas seansu, biorą udział w warsztatach. Cena biletu wynosi 15 zł od osoby (warunkiem tej ceny jest zakup biletu dla na seans dziecka i dorosłego).

O filmie "To nie wypanda” (USA, 100 min)

Mei Lee to pewna siebie trzynastolatka, szkolna kujonka i idealna, nie sprawiająca kłopotów córka. Jednak czas dojrzewania zmieni dotychczas uporządkowany świat dziewczyny w totalny chaos. Jej nadopiekuńcza, by nie powiedzieć natrętna, mama Ming nie odstępuje jej na krok, co tylko pogłębia frustrację nastolatki. A jakby tego było mało, za każdym razem, gdy Mei odczuwa silne emocje (czyli praktycznie ZAWSZE), zmienia się w ogromną… pandkę rudą!

O filmie "Inni ludzie" (Polska, 106 min)

To hipnotyzująca opowieść o desperackim poszukiwaniu miłości. Historia ludzi uwikłanych w miłosny trójkąt w czasach rozpadu więzi, dożywotnich kredytów, diet pudełkowych, taniego wina i nieustającego szumu mediów społecznościowych. Ludzi miotających się w labiryncie bulwarów i zaułków, pulsującego w rytmie rapu miasta Warszawy. Bohaterom w codzienności towarzyszy uważnie ich obserwujący narrator. Na pierwszy rzut oka Kamil i Iwona nie mają ze sobą nic wspólnego. Iwona jest znudzoną i nieszczęśliwą żoną Maćka, żyjącą w luksusie na kredyt. Kamil ma 32 lata, seksowną dziewczynę Anecię, ale wciąż mieszka z matką na blokowisku, snując wizje kariery rapera i łapiąc przypadkowe fuchy. Relacja z Iwoną pozornie jest bez znaczenia, ale dzięki niej oboje zobaczą w innym świetle swoje życiowe wybory i ludzi wokół nich.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl