„Nawet myszy idą do nieba” w Kinie „Światowid”

Kino Światowid zaprasza na ekranizacje czeskiej książki dla dzieci uwielbianej Ivy Procházkovej. „Nawet myszy idą do nieba” to uniwersalną opowieść o sile przyjaźni i wzajemnym niesieniu pomocy. Gramy od 29 kwietnia do 12 maja.

Czy mysz i lis mogą być przyjaciółmi? Kiedy uparta Czmyszka i strachliwy Rudeusz trafiają do nieba, nic na to nie wskazuje. W nowym świecie muszą porzucić swoje instynkty i stawić czoła fantastycznej przygodzie. Dokąd zaprowadzi ich ta niezwykła podróż? Mała Czmyszka usilnie stara się udowodnić wszystkim swoją odwagę. Aby tego dokonać, zaryzykuje nawet spotkanie z drapieżnikiem! Jej śmiała próba kończy się jednak w zupełnie niespodziewany sposób. Myszka trafia do niezwykłej krainy, gdzie na swojej drodze spotyka bojaźliwego liska Rudeusza. Czy tak różni bohaterowie będą w stanie się dogadać? W nowym miejscu bardzo łatwo wpaść w opały! Mimo początkowej niechęci postanawiają wspólnie odkryć tajemnice niezbadanych i zaskakujących zaświatów. Czy sprostają nowym wyzwaniom i niecodziennej przygodzie? Reżyseria: Jan Bubeniček, Denisa Grimmova Produkcja: Czechy, Francja, Polska, Słowacja Czas: 87 min Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

