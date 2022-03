"Spotkania z ludźmi kina" - nowy cykl w "Światowidzie"

Kino Światowid zaprasza na pierwszą odsłonę cyklu pn. "Spotkania z ludźmi kina". 12 marca o godz. 16:00 w sali studyjnej odbędzie się projekcja filmu "Po miłość", a po seansie spotkanie z reżyserem Andrzejem Mańkowskim.

Pierwszym gościem cyklu będzie Andrzej Mańkowski. Pochodzący z Gdyni reżyser jest twórcą filmów dokumentalnych, fabularnych, reportaży oraz sztuk teatralnych („Być jak Krzysztof Krawczyk”) , a także członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Mańkowski to także laureat nagrody Galion Gdyński. Został też odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

Pretekstem do rozmowy z reżyserem będzie pełnometrażowy debiut Mańkowskiego - „Po miłości/Pour L’Amour”. Film znalazł się w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych podczas ubiegłorocznej edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To kameralny dramat psychologiczny, którego akcja rozgrywa się współcześnie na polskiej wsi. Główna bohaterką jest Marlena. Jej małżeństwo podupada za sprawą problemów alkoholowych męża. Kobieta decyduje się na założenie profilu w portalu internetowym, na którym poznaje Bruna. Senegalczyk, w przeciwieństwie do męża, budzi w kobiecie poczucie własnej wartości. Z czasem zyskuje jej zaufanie, jednakże zamiary mężczyzny są inne niż stworzenie związku z Marleną.

Scenariusz i reżyseria: Andrzej Mańkowski

Obsada: Jowita Budnik (Marlena), Artur Dziurman (Zbigniew), Mamadou Ba (Bruno) i Lech Dyblik (Waldi).

Produkcja: Polska 2021

Czas: 90 min