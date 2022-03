Trzy filmy premierowo w Multikinie!

18 marca w kinach sieci Multikino, premierowo można będzie zobaczyć aż trzy produkcje: nagrodzony Złotymi Lwami dramat „Inni ludzie”, „Ambulans” z Jake’iem Gyllenhaalem w roli głównej oraz film familijny „Za duży na bajki”. Bilety są dostępne w kasie kin, na stronie oraz w aplikacji mobilnej.

„Inni ludzie” to hipnotyzująca opowieść o desperackim poszukiwaniu miłości. Historia ludzi uwikłanych w miłosny trójkąt w czasach rozpadu więzi, dożywotnich kredytów, diet pudełkowych, taniego wina i nieustającego szumu mediów społecznościowych. Ludzi miotających się w labiryncie bulwarów i zaułków pulsującego w rytmie rapu miasta Warszawy. Bohaterom w codzienności towarzyszy uważnie ich obserwujący narrator (Fabijański). Na pierwszy rzut oka Kamil (Beler) i Iwona (Bohosiewicz) nie mają ze sobą nic wspólnego. Iwona jest znudzoną i nieszczęśliwą żoną Maćka (Kalita), żyjącą w luksusie na kredyt. Kamil ma 32 lata, seksowną dziewczynę Anecię (Koleśnik), ale wciąż mieszka z matką (Kawka) na blokowisku, snując wizje kariery rapera i łapiąc przypadkowe fuchy. Relacja z Iwoną pozornie jest bez znaczenia, ale dzięki niej oboje zobaczą w innym świetle swoje życiowe wybory i ludzi.

„Ambulans” to historia braci, którzy napadają na bank. W thrillerze reżysera i producenta Michaela Baya, weteran Will Sharp potrzebuje pieniędzy na pokrycie rachunków medycznych swojej żony. Prosi o pomoc przyrodniego brata Danny’ego, który jest przestępcą i proponuje Willowi udział w napadzie na bank. Do podziału mają być 32 miliony dolarów. Will nie odmawia. Jednak ich ucieczka kończy się spektakularnym niepowodzeniem. Zdesperowani bracia porywają karetkę z rannym policjantem, któremu pomaga ratowniczka, Cam Thompson. Will i Danny uciekają przed całą policja Los Angeles, musza utrzymać przy życiu zakładnika i jakoś starać się nie pozabijać nawzajem.

Trzecia propozycja kierowana jest do młodych kinomanów. „Za duży na bajki” to pobudzająca wrażliwość opowieść o chłopcu, który musi stawić czoła trudnym tematom, dzięki czemu robi wielki krok w dorastanie. Historia opowiedziana jest językiem zrozumiałym i atrakcyjnym dla współczesnych dzieciaków, jej młodzi bohaterowie walczą o uczestnictwo w wielkim turnieju gamingowym, a na drodze do zwycięstwa pasja do gier komputerowych okazuje się nie mniej ważna niż siła przyjaźni i miłości. W rolach głównych dziecięce odkrycia aktorskie: Maciej Karaś, Patryk Siemek i Amelia Fijałkowska, a partnerują im Karolina Gruszka, Dorota Kolak oraz Andrzej Grabowski.

