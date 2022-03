„Zaginione miasto” w Kinie „Światowid”

Jedna z najgorętszych premier 2022 roku. Największe gwiazdy światowego kina, doskonały scenariusz i świetna muzyka. Zaginione miasto gramy od 1 do 14 kwietnia.

Błyskotliwa, ale samotna pisarka Loretta Sage (Sandra Bullock) pisze popularne powieści romantyczno-przygodowe, na okładkach których występuje model, Alan (Channing Tatum). Alan tak się wczuł w rolę, że naprawdę myśli, że jest „Dashem” z powieści. Podczas trasy promującej swoją nową książkę Loretta zostaje porwana przez ekscentrycznego miliardera (Daniel Radcliffe), który ma nadzieję, że uda jej się doprowadzić go do skarbu starożytnego, zaginionego miasta z ostatniej powieści Loretty. Chcąc udowodnić, że Allan może być bohaterem w prawdziwym życiu, model wyrusza na ratunek. Wciągnięta w nieprawdopodobną przygodę w dżungli para będzie musiała współpracować, aby przetrwać. W komedii przygodowej zobaczymy również Brada Pitta.Reżyserami filmu jest rodzeństwo Adam oraz Aaron Nee. Za scenariusz odpowiedzialna jest ceniona scenarzystka komedii romantycznych Dana Fox („Jak to robią single”).

Reżyseria: Adam i Aaron Nee

Produkcja: USA

Obsada: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt

Czas: 92 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl